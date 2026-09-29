Son Dakika | Fonzi Betül Sayan'ın istifasının ardından Erdoğan'dan sert sözler

455 bini aşkın kişinin mağdur edildiği fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'nın AKP Genel Başkan Yardımcılığından istifa etmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert açıklamalarda bulundu.

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Yaptığı hatanın sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa büyük bir yanlışın içindedir." vurgusunu yaptı.

Erdoğan fon krizine ilişkin Beştepe'de düzenlenen toplantıda alınan kararları da açıkladı.

ERDOĞAN'DAN SERT SÖZLER

"Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın. Bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara sarihtir. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır." diyen Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bakın, biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. "Ben olmasam bu hareket olmaz." diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şansını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanılgı içindedir.

Kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emr-i Hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mazlumların, mağdurların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu, çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zaman da değişmeyecektir."

FON SKANDALI TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARI AÇIKLADI

Erdoğan konuşmasında; Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla düzenlediği, yaklaşık 2,5 saat süren ve fon krizinin ele alındığı toplantıya da değindi.

"Aziz milletimiz müsterih olsun, devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir." diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk."