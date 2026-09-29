Bu fiyata ikinci el bile bulmak zor: İşte 5 bin euroluk yeni sedan!

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Türkiye Pazarı Durumu ve Sektörel Analiz

Şimdilik Tata Aeris'in Türkiye'de satılacağına ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle otomobili Türkiye'ye gelecek yeni bir ekonomik sedan gibi sunmak doğru olmaz. Ancak Aeris başka bir açıdan oldukça ilgi çekicidir: Avrupa ve Türkiye'de uygun fiyatlı sedan seçenekleri hızla azalırken Hindistan'da üreticiler hâlâ 4 metreden kısa, düşük hacimli motorlu ve düşük kullanım maliyetli sedan modellere ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor.