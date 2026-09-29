Şifa diye içen bin pişman: Masum sanılıyordu, zehir saçıyor!

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Bitkisel beslenenlerin bu ürüne yönelmesindeki en büyük etken olan B12 vitamini iddiası ise laboratuvar duvarına tosladı. Konuyu inceleyen Sante platformu ile Fransız sağlık ajansı ANSES, spirulinadaki B12 formunun insan bedeni tarafından emilemediğini kanıtladı.

Tüketicilerin kandırılmaması gerektiğini belirten yetkililer, ürünün "vejetaryenler veya veganlar için yeterli bir B12 kaynağı olmadığını" kamuoyuna duyurdu.