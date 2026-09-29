Kahvaltıda her sabah yiyenler yandı: Sofraların baş tacı kolesterol bombası

Günlük hayatta masum sanılarak tüketilen pek çok yiyecek, farkında olmadan kandaki kolesterol seviyesini zirveye tırmandırıyor. Tıp dünyasından uzmanlar, vücudun gereksinim duyduğu kolesterolü tek başına üretebildiğini hatırlatarak sabah sofralarındaki kimi besinlerin damar sağlığını sessizce sabote ettiğini kaydediyor.

DAMAR DUVARLARINI SESSİZCE AŞINDIRIYOR

Kardiyoloji alanında çalışan uzmanlar, günlük beslenmede sıkça yer verilen 3 temel gıdanın damarları yıprattığına dikkat çekiyor. Diyet yoluyla alınan kolesterolün vazgeçilmez bir besin öğesi olmadığını vurgulayan araştırmacılar, vücudun kendi ihtiyacını karşıladığını ve dışarıdan gelen fazlalığın hassas lipit dengesini sarstığını ifade ediyor.

Kahvaltı sofralarındaki bazı popüler ürünlerin adeta birer kolesterol bombası gibi çalıştığını belirten hekimler, neredeyse her sabah tüketilen bu yiyeceklerin damar yapısını bozan en büyük etkenler arasında yer aldığını bildiriyor. Yoğun doymuş yağ içeren kahvaltılıkların damarları tıkayarak kalp krizi riskini ciddi biçimde artırdığı vurgulanıyor.

İŞLENMİŞ ETLER KALP DÜŞMANI

Kanda biriken kötü huylu kolesterolün arterleri tıkamasıyla birlikte damar sertliği süreci hızla tetikleniyor. Oxford Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve saygın tıp dergisi Critical Reviews in Food Science and Nutrition sayfalarında paylaşılan kapsamlı araştırma, yoğun şarküteri tüketiminin doğrudan damarları hedef aldığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş ürünlerin bağırsak kanseri riskini yükselttiğini, son klinik verilerin ise bu yiyeceklerin kalp ve damar hastalıklarını da doğrudan tetiklediğini gösterdiğini aktarıyor. Sofralarda sıklıkla tüketilen şarküteri ürünlerinin sadece sindirim sistemine değil dolaşım sistemine de kalıcı zararlar verdiği kaydediliyor.

TABAKTAKİ GENEL DİYET BELİRLEYİCİ

Günün ilk öğününde sıkça tercih edilen yumurtanın kolesterol üzerindeki etkileri konusunda ise tıp dünyasında farklı araştırma sonuçları bulunuyor. Nutrients dergisinde yer alan çalışmalar yüksek yumurta tüketiminin kan yağlarını olumsuz etkileyebileceğini söylerken, diğer bulgular lif ve balık zengini bir menüde bu zararın ortadan kalktığını gösteriyor.

Gözlemsel analizler, tek başına bir besinin değil tüketilen genel beslenme kalitesinin sağlığı biçimlendirdiğini kanıtlıyor. Hekimler, köklü bir diyet değişikliği yapmadan önce mutlaka lipit paneli testi yaptırılmasını öneriyor.