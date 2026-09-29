YENİ Parti'nin ismi için kritik gün geldi! AYM kararını verecek

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YENİ Parti’nin ismine yönelik itiraz bugün Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) ele alınacak. Başvuruda, partinin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğu iddia ediliyor.

İtiraz Yenilik Partisi’nden geldi

Süreç, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmasıyla başladı.

Başvuruyu değerlendiren Başsavcılık, YENİ Parti’ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulundu. Tebligatta, 2024 yılında “YENİ” adıyla parti kurmak isteyen bir grubun başvurusunun da Yenilik Partisi’nin itirazı üzerine reddedildiği hatırlatıldı.

Başsavcılık, YENİ Parti’ye 18 Eylül’e kadar süre tanıdı. Bu süre içinde isim değişikliği yapılmaması üzerine dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

AYM BUGÜN GÖRÜŞECEK! KARAR ÇIKABİLİR DE

Anayasa Mahkemesi (AYM), YENİ Parti’nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ile siyasi partiler sicilinden terkin edilmesi talebini 29 Eylül Salı günü Genel Kurul gündemine aldı.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu esastan karara bağlayabileceği gibi parti temsilcilerinin savunmasının alınmasına veya dosyanın ertelenmesine de karar verebilecek.

KARAR ÇIKARSA İSİM DEĞİŞEBİLİR

Süreçte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısı, Yenilik Partisi’nin görüşü ve YENİ Parti’nin savunması değerlendirilecek. Ardından Anayasa Mahkemesi raportörü rapor hazırlayacak ve nihai karar Genel Kurul tarafından verilecek.

AYM, aykırılık tespit ederse YENİ Parti hakkında ihtar kararı verebilecek. Bu durumda partinin ismini değiştirmesi gerekecek.

İKİ ALTERNATİF İSİM BELLİ

YENİ Parti ise Anayasa Mahkemesi karar verene kadar isim değişikliği yapmama kararı aldı. Parti yetkilileri isim benzerliği bulunmadığını savunurken, aksi yönde karar çıkması halinde küçük bir değişiklikle yola devam edilebileceği mesajını verdi.

Halk TV'ye konuk olan YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da daha önce aleyhte karar çıkması halinde “Türkiye’nin Yeni Partisi” veya “Milletin Yeni Partisi” adlarının kullanılabileceğini söylemişti.