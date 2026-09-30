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Denizin dibinde bulundu: Tüylü bacakları ve kırmızı gözleri var!

Denizin dibinde 100 yıl sonra ilk kez 2 yeni deniz örümceği türü keşfedildi. Kırmızı gözlü, tüylü bacaklı ve parazitlerle kaplı bu sıra dışı canlılar DNA analizleriyle deşifre edildi.

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Denizin dibinde bulundu: Tüylü bacakları ve kırmızı gözleri var!

Bilim insanları, denizin dibinde daha önce bilinmeyen iki deniz örümceği türü keşfetti. Türlerden biri tüylü bacakları ve kırmızı gözleriyle dikkat çekerken, diğerinin vücudunda sık sık küçük parazitlere rastlandı. Araştırmacılar, bölgede henüz keşfedilmemiş başka türlerin de bulunabileceğini belirtiyor.

TÜYLÜ BACAKLARI VE KIRMIZI GÖZLERİ VAR

Callipallene pilosuspedes adı verilen türün bacaklarının alt kısmında uzun ve kıvrık dikenler bulunuyor. Kırmızı gözleri, kısa hortumu ve üç dudaklı ağzıyla dikkat çeken türün, tarak benzeri uzantılarını kullanarak kendi bacaklarını temizlediği gözlemlendi.

Araştırmacılar bu türden yalnızca bir örnek bulabildi.

Denizin dibinde bulundu: Tüylü bacakları ve kırmızı gözleri var! - Resim : 1

DİĞER TÜRÜN ÜZERİNDE PARAZİTLER BULUNDU

İkinci tür Tanystylum kiixin ise daha küçük ve daha az hareketli uzantılara sahip. Bu nedenle kendisini yeterince temizleyemediği düşünülen türün üzerinde kir, döküntü ve küçük parazitler bulundu. Araştırmacı Cormac Toler-Scott, ortaya çıkan durumu "bir ekosistem içinde bir ekosistem" olarak tanımladı.

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KEŞİF YAKLAŞIK 100 YIL SONRA GELDi

İki tür, Salish Denizi'nde yaklaşık bir asırdır resmi olarak tanımlanan ilk yeni deniz örümceği türleri oldu. Sciencedaily'e göre, araştırmacılar, Eylül 2023 ile Ağustos 2024 arasında 18 metreye kadar derinliklerde yaptıkları dalışlarda örnekleri topladı.

Çalışmada DNA analizleri de kullanılırken, araştırmacılar bölgede henüz belgelenmemiş başka deniz örümceği türlerinin bulunabileceğini belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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