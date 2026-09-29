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Halk TV Spor Son Dakika | Galatasaray'da TFF depremi: Karar resmen açıklandı

Son Dakika | Galatasaray'da TFF depremi: Karar resmen açıklandı

TFF, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu'nun cezasını açıkladı. TFF'nin kararı Galatasaray'da deprem etkisi yarattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Galatasaray'da TFF depremi: Karar resmen açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 6. haftanın ardından PFDK kararlarını açıkladı.

OKAN BURUK'A 1 MAÇ MEN CEZASI

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor maçında hakeme yoğun itirazı nedeniyle kırmızı kart gören Okan Buruk, 1 maç men ve 100 bin TL para cezası aldı.

UGOCHUKWU 2 MAÇ YOK

Yine aynı maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı Lesley Ugochukwu ise 2 maç men cezasına çarptırıldı.

Son Dakika | Galatasaray'da TFF depremi: Karar resmen açıklandı - Resim : 1

ERTUĞRUL DOĞAN'A CEZA ÇIKMADI

Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ise ceza çıkmadı.

İKİ TAKIMA DA PARA CEZASI

Tribün olayları nedeniyle ise Trabzonspor'a 560 bin TL Galatasaray'a ise 350 bin TL para cezası verildi.

OKAN BURUK KIRMIZI KARTA TEPKİLİ

TFF'nin kararları Galatasaray'da deprem etkisi yarattı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk kartın ardından yaptığı açıklamada hakeme herhangi bir hakarette bulunmadığını ve kararın adil olmadığını dile getirmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
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