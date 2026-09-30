Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu
Galatasaray'da görevinden ayrılacağı iddiaları bulunan Okan Buruk kararı belli oldu. "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kararı belli oldu. "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu.
Sarı kırmızılı kulüpte üst üste 4 şampiyonluğa rağmen görevinden ayrılacağı iddiaları bulunan teknik direktör Okan Buruk'la ilgili karar belli oldu.
Okan Buruk'un kaderinde Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçta alacağı sonucun etkili olmayacağı ileri sürüldü.
Sarı kırmızılı kulübün yönetimine yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Tüzemen, Libero TV'de yaptığı açıklamada "Kağıt üzeride favori Barcelona'dır fakat Lemina ve Osimhen'in takıma döneceğini unutmayalım" ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın rakibe geniş alan vermemesi gerektiğini belirten Tüzemen, "Türkiye, Fransa maçında bunu yaptı ama girdiği az pozisyonları değerlendiremedi. Batrakov'un daha fazla şans bulması gerekiyor. Ne kadar şans bulursa takıma uyum sağlaması ve gelişmesi o kadar çabuk olur" dedi.
Tüzemen, ""Galatasaray - Barcelona maçında kötü sonuç çıksa bile Okan Buruk görevine devam eder" diyerek alınan kararı da açıkladı.
Sportex Youtube kanalında konuşan Mehmet Özcan ise "Okan Buruk, Osimhen olmadığında Deniz Gül’ü kullanmıştı. Artık Osimhen olmadığında Galatasaray’ın forvetinde ilk 11’de göreceğimiz isim Leao olacağını söyleyebilirim. Osimhen olmadığında 'Barış Alper mi, Deniz Gül mü?' diyorduk. O sorunun artık cevabı Leao olacak" dedi.
Özcan, "Okan Buruk’un milli ara dönüşü ama Kasımpaşa ama Barcelona ama Fenerbahçe sonrasında Lille maçlarındaki kafasındaki hücum dörtlüsü; Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen" iddiasında bulundu.
İsmail Jakobs'un sözleşmesinin 2027 yılında bitecek gibi gözüktüğünü, ancak bitmediğini bildiren Özcan, "Galatasaray tarafından bir opsiyon var. Yola devam edilecek" diye konuştu.
"Çok net bilgi" diyen Özcan, "Barcelona, Osimhen’i takip ediyor. Galatasaray’daki maçları izleniyor. Osimhen, Barcelona maçında yüzde 100 ilk 11’de olacak" ifadelerini kullandı.