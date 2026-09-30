Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu

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Galatasaray'ın rakibe geniş alan vermemesi gerektiğini belirten Tüzemen, "Türkiye, Fransa maçında bunu yaptı ama girdiği az pozisyonları değerlendiremedi. Batrakov'un daha fazla şans bulması gerekiyor. Ne kadar şans bulursa takıma uyum sağlaması ve gelişmesi o kadar çabuk olur" dedi.