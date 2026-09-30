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Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu

Galatasaray'da görevinden ayrılacağı iddiaları bulunan Okan Buruk kararı belli oldu. "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kararı belli oldu. "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu.

Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu - Fotoğraf: 2
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Sarı kırmızılı kulüpte üst üste 4 şampiyonluğa rağmen görevinden ayrılacağı iddiaları bulunan teknik direktör Okan Buruk'la ilgili karar belli oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu - Fotoğraf: 3
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Okan Buruk'un kaderinde Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçta alacağı sonucun etkili olmayacağı ileri sürüldü.

Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu - Fotoğraf: 4
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Sarı kırmızılı kulübün yönetimine yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Tüzemen, Libero TV'de yaptığı açıklamada "Kağıt üzeride favori Barcelona'dır fakat Lemina ve Osimhen'in takıma döneceğini unutmayalım" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu - Fotoğraf: 5
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Galatasaray'ın rakibe geniş alan vermemesi gerektiğini belirten Tüzemen, "Türkiye, Fransa maçında bunu yaptı ama girdiği az pozisyonları değerlendiremedi. Batrakov'un daha fazla şans bulması gerekiyor. Ne kadar şans bulursa takıma uyum sağlaması ve gelişmesi o kadar çabuk olur" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu - Fotoğraf: 6
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Tüzemen, ""Galatasaray - Barcelona maçında kötü sonuç çıksa bile Okan Buruk görevine devam eder" diyerek alınan kararı da açıkladı.

Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu - Fotoğraf: 7
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Sportex Youtube kanalında konuşan Mehmet Özcan ise "Okan Buruk, Osimhen olmadığında Deniz Gül’ü kullanmıştı. Artık Osimhen olmadığında Galatasaray’ın forvetinde ilk 11’de göreceğimiz isim Leao olacağını söyleyebilirim. Osimhen olmadığında 'Barış Alper mi, Deniz Gül mü?' diyorduk. O sorunun artık cevabı Leao olacak" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu - Fotoğraf: 8
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Özcan, "Okan Buruk’un milli ara dönüşü ama Kasımpaşa ama Barcelona ama Fenerbahçe sonrasında Lille maçlarındaki kafasındaki hücum dörtlüsü; Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen" iddiasında bulundu.

Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu - Fotoğraf: 9
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İsmail Jakobs'un sözleşmesinin 2027 yılında bitecek gibi gözüktüğünü, ancak bitmediğini bildiren Özcan, "Galatasaray tarafından bir opsiyon var. Yola devam edilecek" diye konuştu.

Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu! "Çok net bilgi" diyerek Osimhen'i duyurdu - Fotoğraf: 10
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"Çok net bilgi" diyen Özcan, "Barcelona, Osimhen’i takip ediyor. Galatasaray’daki maçları izleniyor. Osimhen, Barcelona maçında yüzde 100 ilk 11’de olacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Okan Buruk Victor Osimhen
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