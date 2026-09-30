44 yıl sonra merdiven altında gizemli mektup bulundu

Evinde tadilata başlayan bir kadın, merdiven altındaki gizli köşede sararmış eski bir mektup buldu. "Bunu bulana..." ifadesiyle başlayan ve onlarca yıl öncesine dayanan bu gizemli not, sosyal medyanın gücü sayesinde sadece birkaç saat içinde gerçek sahibine kavuştu.

İngiltere'nin Essex bölgesine bağlı Hockley kasabasında yaşanan bu sıra dışı olay, duyanların içini ısıttı. c

"BENİ DOĞMAMDAN ESKİ BİR MEKTUP KARŞILADI"

Evin tadilatı sırasında tesadüfen karşılaştığı satırlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Garwood, hissettiklerini " 'Bunu bulana' ifadesini gördüğüm an tüylerim diken diken oldu. Bu mektubun benim doğmamdan bile daha uzun süredir orada durduğuna inanamadım," sözleriyle dile getirdi.

Zaman kapsülünü andıran not, tam olarak şu cümlelerle başlıyordu:

"Bu mektup, Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatı sırasında, 12 Ağustos 1982'de buraya bırakıldı. Adım Rachel North, burada annem, babam, erkek kardeşim ve Kizzy adındaki kedimle birlikte yaşıyorum - 10 yaşındayım."

Mektubu bırakan kişiye ulaşmak isteyen Garwood, notun fotoğrafını yerel bir Facebook grubunda paylaştı. Kısa süre içinde paylaşıma gelen yorumlarda kullanıcılar aynı ismi etiketlemeye başladı: Rachel Miles.

Bugün 54 yaşında bir öğretmen olan ve Buckinghamshire’ın Milton Keynes kentinde yaşayan Rachel Miles (kızlık soyadıyla North), paylaşımı görünce mektubu kendisinin yazdığını doğruladı.

İLHAM KAYNAĞI EFSANEVİ ÇOCUK PROGRAMI

Çocukluk anısının 40 yılı aşkın süre sonra gün yüzüne çıkmasından büyük mutluluk duyan Rachel Miles, bu fikri zamanın popüler çocuk programı "Blue Peter"ı izlerken edindiğini söyledi: "Gelecek nesiller için böyle bir mesaj bırakmanın güzel olacağını düşünmüştüm. Dürüst olmak gerekirse, birinin bunu gerçekten bulmuş olmasından dolayı çok mutluyum."

Sosyal medyanın birleştirici gücüne vurgu yapan Michelle Garwood ise insanları yıllar sonra buluşturan bu mektubun ardından, iki ailenin geçmişte bir şekilde tanışmış olabileceğini düşündüğünü belirtti.