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Halk TV Spor Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları yine göğsümüzü kapattı. Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 1
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Futbolda ülkemizi kahreden A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndan en erken elenen takımlardan biri olmuş, gruptan çıkamadan Türkiye'ye geri dönmüştü.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 2
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Milli takım, UEFA Uluslar A Ligi'ne de Fransa mağlubiyetiyle başladı. Hem de kendi evimizde. Yine kendi sahamızda oynanan 2. maçta bu kez de İtalya'ya 4-1 gibi farklı bir skorla yenilerek bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 3
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Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki açık ara en başarılı takımı ise Filenin Sultanları.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 4
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye'nin gururu oldu ve olmaya da devam ediyor.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 5
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Filenin Sultanları, yaz döneminde önce Çin'deki Milletler Ligi finallerinde tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 6
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Millilerimiz İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde ise Avrupa'nan en güçlü takımlarını devirerek bir kez daha zirveye çıktı.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 7
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Millilerimizin bu başarıları listeleri de alt üst etti ve yine göğsümüzü kabarttı.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 8
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya sıralamasında tırmanışa geçerek 3. sıraya kadar çıktı. Listede birinci sırada İtalya, ikinci sırada Brezilya yer alıyor.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 9
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Filenin Sultanları, ABD, Polonya, Japonya, Çin gibi voleyboldaki iddialı takımları geride bıraktı.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 10
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Millilerimiz bireysel olarak da 2026'ya damgalarını vurdular. Volleybox'taki 2026 yılında kazandığı bireysel ödüller ve oynadığı takımın 2026 yılında turnuvalarda elde ettiği sonuçlar baz alınarak yapılan sıralamada üst sıralara tırmandılar.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 11
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Millilerimizden Listenin en üst sırasında yer alan isim Melissa Vargas oldu. Melissa Vargas, pasör çaprazları arasında dünyada 4. sıraya yükseldi.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 12
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Pasörler sıralamasında en üst sırada yer alan milli oyuncumuz Cansu Özbay. Cansu Özbay, güncellenen listede 53. sırada bulunuyor.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 13
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Orta oyuncular sıralamasında Zehra Güneş, 10. sırada. Sinead Jack Kısal 16, Deniz Uyanık 53. sırada yer aldı.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 14
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Milli takımımızın savunma komutanı Gizem Örge, liberolar sıralamasında 32. sıraya kadar çıktı. Eylül Akarçeşme Yatgın ise 112. durumda bulunuyor.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 15
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Türk smaçörler arasında ise en üst sırada 1.96 boyundaki 17 yaşındaki yıldız adayımız Aylin Uysalcan yer aldı.

Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti - Fotoğraf: 16
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Listede Türkiye'den Derya Cebecioğlu ve İlkin Aydın da üst sıralara tırmanan oyuncular oldu. Filenin Sultanları, adını dünya sıralamasında da üst sıralara yazdırarak bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

Filenin Sultanları Milli Takım Zehra Güneş Melissa Vargas İlkin Aydın
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