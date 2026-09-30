Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti

2 16

Milli takım, UEFA Uluslar A Ligi'ne de Fransa mağlubiyetiyle başladı. Hem de kendi evimizde. Yine kendi sahamızda oynanan 2. maçta bu kez de İtalya'ya 4-1 gibi farklı bir skorla yenilerek bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı.