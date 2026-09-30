Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı: Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları yine göğsümüzü kapattı. Yaşı daha 17 ama 1.96 boyuyla fırtına gibi esti.
Futbolda ülkemizi kahreden A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndan en erken elenen takımlardan biri olmuş, gruptan çıkamadan Türkiye'ye geri dönmüştü.
Milli takım, UEFA Uluslar A Ligi'ne de Fransa mağlubiyetiyle başladı. Hem de kendi evimizde. Yine kendi sahamızda oynanan 2. maçta bu kez de İtalya'ya 4-1 gibi farklı bir skorla yenilerek bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı.
Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki açık ara en başarılı takımı ise Filenin Sultanları.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye'nin gururu oldu ve olmaya da devam ediyor.
Filenin Sultanları, yaz döneminde önce Çin'deki Milletler Ligi finallerinde tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.
Millilerimiz İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde ise Avrupa'nan en güçlü takımlarını devirerek bir kez daha zirveye çıktı.
Millilerimizin bu başarıları listeleri de alt üst etti ve yine göğsümüzü kabarttı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya sıralamasında tırmanışa geçerek 3. sıraya kadar çıktı. Listede birinci sırada İtalya, ikinci sırada Brezilya yer alıyor.
Filenin Sultanları, ABD, Polonya, Japonya, Çin gibi voleyboldaki iddialı takımları geride bıraktı.
Millilerimiz bireysel olarak da 2026'ya damgalarını vurdular. Volleybox'taki 2026 yılında kazandığı bireysel ödüller ve oynadığı takımın 2026 yılında turnuvalarda elde ettiği sonuçlar baz alınarak yapılan sıralamada üst sıralara tırmandılar.
Millilerimizden Listenin en üst sırasında yer alan isim Melissa Vargas oldu. Melissa Vargas, pasör çaprazları arasında dünyada 4. sıraya yükseldi.
Pasörler sıralamasında en üst sırada yer alan milli oyuncumuz Cansu Özbay. Cansu Özbay, güncellenen listede 53. sırada bulunuyor.
Orta oyuncular sıralamasında Zehra Güneş, 10. sırada. Sinead Jack Kısal 16, Deniz Uyanık 53. sırada yer aldı.
Milli takımımızın savunma komutanı Gizem Örge, liberolar sıralamasında 32. sıraya kadar çıktı. Eylül Akarçeşme Yatgın ise 112. durumda bulunuyor.
Türk smaçörler arasında ise en üst sırada 1.96 boyundaki 17 yaşındaki yıldız adayımız Aylin Uysalcan yer aldı.
Listede Türkiye'den Derya Cebecioğlu ve İlkin Aydın da üst sıralara tırmanan oyuncular oldu. Filenin Sultanları, adını dünya sıralamasında da üst sıralara yazdırarak bir kez daha göğsümüzü kabarttı.