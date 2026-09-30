Beton kıskacındaki İstanbul'da başına gelmeyen kalmadı: Otomobil çarpan genç karaca hayata tutundu

5 10

Karacaların koku duyusunun sıra dışı derecede kuvvetli olduğunu söyleyen Deveci, hayvanla kurdukları bağı ve klinik yaklaşımını paylaştı:

"Biraz kokuya duyarlı hayvanlar, memeli hayvanlar. Koku hassasiyetleri çok yüksek. Artık nedenini tam bilmiyorum ama benimle iletişimleri genellikle kuvvetli oluyor. Daha az stres gösteriyorlar. Bu zamana kadar gelen karacalar için de aynı şey geçerli oldu. Tabii biraz dilinden anlamak da gerekiyor. Ben de onu iyi yaptığımı düşünüyorum. Biz genellikle tedavi ettiğimiz hayvanlara çok isim koymamaya çalışıyoruz. Çünkü ne kadar bize alışsa da bir, iki, üç kişiye alışıyor aslında, herkese alışmıyor genellikle. Ve bizden birisi varsa genelde daha rahat, az stres oluyor. Yine de çok alışmamaya çalışıyoruz. Bu hayvanları, asıl amacımız doğaya salmak. O yüzden duygusal bir bağ, maksimumda tutmamaya çalışıyoruz ki sonrasında çok özlemeyelim diye. Ama tabii ki de artık bağlandık. O çok mümkün değil ama en azından Karaca olsun. Yani ismi olmasın."