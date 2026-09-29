Bedava yaptılar: 65 yaş yetmiyor, en az 41 yıllık evli olmak gerekiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan yaş almış vatandaşlara yönelik yeni bir sağlık uygulaması başlattı. Ancak belediyenin sunduğu ücretsiz check-up hizmetinden yararlanmak için hem 65 yaş ve üzerinde olması hem de en az 41 yıldır evli bulunması şartı aranıyor.

Bedava sağlık hizmetine erişimde evlilik süresinin bir ön koşul olarak belirlenmesi ise dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

65 YAŞ YETMİYOR, 41 YILLIK EVLİ OLMAK DA ŞART

Uygulama kapsamında çiftlerin genel sağlık durumları değerlendiriliyor. Sağlık taramasında kan tahlilinin yanı sıra odyometri (işitme testi), solunum fonksiyon testi (SFT), akciğer röntgeni ve elektrokardiyografi (EKG) yapılıyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 65 yaş ve üzerinde olması ve en az 41 yıldır evli bulunması gerekiyor.

ÇİFTLERE FARKLI SAĞLIK TESTLERİ UYGULANIYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Bakım ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü İdari Birim Sorumlusu Hande Küçükkahyaoğlu, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Aile ve Nüfus 10 Yıl kapsamında 41 yıl evli olup, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımıza ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetin içerisinde odyometri (işitme testi), solunum fonksiyon testi (SFT), EKG, akciğer röntgeni ve kan tahlillerimiz mevcut. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’ın da büyüklerimizin yaş almak amacıyla desteklemek, aynı zamanda onları yalnız hissettirmemek için bu hizmetimizi gerçekleştiriyoruz”

"EVLİLİKTE SABIRLI OLUN"

66 yaşındaki Sevim ve 71 yaşındaki Şinasi Uyanık çifti de sağlık taramasından yararlandı. 45 yıllık evli çift, uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi. Çift, gençlere evlilikte sabırlı olmalarını ve birbirlerine karşı dürüst davranmalarını tavsiye etti. (DHA)