Toprağın altından 2 bin 500 yıllık araba çıktı: Benzeri daha önce bulunmadı

İspanya’nın güneyindeki antik Casas del Turuñuelo yerleşiminde sürdürülen kazılarda, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir bronz ritüel arabası çıkarıldı. MÖ 5. yüzyıla tarihlenen ve İber Yarımadası’nda şimdiye kadar bulunan türünün tek örneği olan bu minyatür araba, antik Akdeniz uygarlıkları arasındaki gizemli dini ve ticari bağlara dair ezber bozan yepyeni kanıtlar sunuyor.

Benzerinin ise daha önce bulunmadığı söyleniyor.

ŞİMDİ ÜÇ FARKLI UYGARLIĞIN BÜYÜLEYİCİ SİMGELERİ BİR ARADA

Edinilen bilgiye göre, söz konusu bronz araba, Yunan, Etrüsk ve Mısır kültürlerinin eşsiz bir karışımını üzerinde barındırıyor. Eserin ön tarafında, yeraltı dünyasıyla ilişkilendirilen Yunan nehir tanrısı Achelous’un dili dışarıda gösterilmiş çok özel bir tasviri yer alıyor.

Kazı ekipleri, Achelous'un daha önce dünya üzerinde böyle bir ifadeyle çizilmiş hiçbir örneğine rastlanmadığını vurguluyor. Arabanın yanlarını iki mitolojik grifon süslerken, alt kısımda ise Mısır tarzı etekler giymiş iki sakallı figür arabayı kollarında taşıyor.

ARKEOLOGLAR AYNI ODADA PEŞ PEŞE ÖNEMLİ ESERLER BULDU

Arkeologlar bu değerli eseri, antik tapınağın ziyafet salonuna açılan özel bir odada gün yüzüne çıkardı. Konumu ve yapısı itibarıyla arabanın, törenlerde kokulu reçineler yakmak veya köz taşımak amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.

Greekcitytimes'ın aktardığına göre, arabanın bulunduğu odada iki bronz mangal, bir kazan ve ritüel öncesi ayak yıkama kabı parçaları da bulundu. Tüm bu bulgular, yapının MÖ 5. yüzyılın sonlarında verilen dev bir törensel ziyafetin ardından kasıtlı olarak mühürlenip toprağa gömüldüğünü gösteriyor.

DENİZDEN UZAKTI AMA AKDENİZ’İN İZLERİNİ TAŞIYORDU

Tartessos kültürüne ait bu görkemli yapı, deniz kıyısından yaklaşık 48 kilometre içeride, Guadiana Nehri vadisinde bulunuyor. Kara içlerinde yer almasına rağmen kazı alanında Yunanistan ve Mısır’dan ithal edilen seramikler ile Fenike ustalığı taşıyan 200’den fazla fildişi objenin çıkarılması, bu topluluğun 2 bin 500 yıl önce Akdeniz’in zengin ticaret ağlarıyla ne kadar güçlü bir bağ kurduğunu kanıtlıyor.