Robotlar değil onlar kazanacak! Önümüzdeki 10 yılda cüzdanı dolduracak 20 meslek!

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İş dünyası, dijitalleşme ve otomasyonun etkisiyle beklenenden çok daha hızlı bir kabuk değişimi yaşıyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) 2035 projeksiyonlarına göre, önümüzdeki on yılda öne çıkacak mesleklerin başında teknoloji, sağlık, finans ve yenilenebilir enerji sektörleri geliyor.

Yıllık ortalama geliri en az 75.000 dolar olan ve yüksek büyüme potansiyeli taşıyan meslekler, geleceğin kariyer haritasını şekillendiriyor. Küresel iş gücü piyasasına da yön veren bu temel eğilimler ve öne çıkan sektörler şöyle: