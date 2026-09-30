İslam Memiş gram altının yıl sonunda ne kadar olacağını açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, CNBC-e canlı yayınında piyasaların yön bulmakta zorlandığı bu dönemde emtia piyasalarını değerlendiren Memiş; ons altın, gram altın, gümüş ve kripto paralar için kritik yıl sonu seviyelerini açıkladı.

Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket sürerken, emtia piyasaları iki yönlü baskı altında kalmaya devam ediyor. "Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli?" sorusuna yanıt veren piyasa uzmanı İslam Memiş, içinde bulunduğumuz süreci "manipülasyon yılı" olarak nitelendirdi ve yatırımcıları ezber bozan ifadelerle uyardı.

"2026 MANİPÜLASYON YILI: BİRİKİMLERİNİZİ KORUYUN"

Piyasalarda ciddi bir kafa karışıklığı yaşandığını vurgulayan Memiş, agresif hamleler yerine var olanı korumanın önemine dikkat çekti:

"2026 manipülasyon yılı, birikimlerinizi çeşitlendirin, var olanı koruyun. Finansal piyasalarda kimsenin kazanmadığı, kafa karışıklığının tavan yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Yatırımcı birikimlerini tek bir enstrümanda tutmamalı, mutlaka uzun vadeli bir strateji belirlemeli."

GRAM ALTINDA YIL SONU SEVİYELERİ 7.200 TL

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları ve Türkiye'deki fiziki altın durumunu değerlendiren uzman isim, yıl sonuna dair kritik eşikleri sıraladı:

Ons altın tarafında yılın son çeyreğinde 4.600 dolar seviyesinin kritik bir eşik olarak öne çıktığını belirten İslam Memiş, gram altının da ons altını takip etmeyi sürdürerek yıl sonuna kadar 7.200 TL direncini hedefleyeceğini vurguladı.

Türkiye'deki fiziki altın piyasasına da değinen Memiş, yılın ilk çeyreğinde dünyanın en pahalı altınının Türkiye'de bulunduğunu, ancak Haziran-Ağustos döneminde en ucuz altının Türkiye'de kalmasıyla fiziki altının ucuz seyretmeye devam ettiğini dile getirdi.

Öte yandan gümüş fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardındaki iki kritik gelişmeye dikkat çeken uzman isim, ons gümüş tarafında geri çekilmelerin ardından yıl sonuna kadar 75 dolar seviyesinin en hayati eşik olacağını ifade etti.