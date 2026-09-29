Deniz Göktaş'ın cezaevi çıkışındaki sözlerine Sinem Dedetaş'tan yanıt geldi: Sevinçten ağlattı

Dün akşam saatlerinde tahliye olan Deniz Göktaş, özgürlüğünün ilk dakikalarında tutuklu bulunan Sinem Dedetaş, Mehmet Pehlivan'dan bahsederek, "Karatepe'de Sinem Deretaş burada, Mehmet Pehlivan burada. Hep hayalim şeydi yani; üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul'a gideriz diye umdum. Öyle olmadı." demişti.

“EKMEĞİN YANINDA GELEN POĞAÇA”NIN YARATTIĞI DUYGUYU ANLAYACAK SAYILI KİŞİLERDEN BİRİYİM :)"

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından "Beraber bir arada dönme hayalin beni sevinçten ağlattı." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Deniz Göktaş,

Öncelikle tahliyene çok çok sevindim. Beraber bir arada dönme hayalini, bugün haberlerde senden duymak beni çok duygulandırdı ve sevinçten ağlattı.

Şuna güveniyorum;

“Ekmeğin yanında gelen poğaça”nın yarattığı duyguyu anlayacak sayılı kişilerden biriyim :)

Özgür günlerde, bunun muhabbetini yapmak istersen ki; ben çok isterim şimdiden söyleyeyim.

Sevgi ve selamlarımla.

Sinem Dedetaş"