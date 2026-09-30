İBB davasında ikinci celsenin 26. günü: Tutuksuz sanıklar savunma yapacak! İşte duruşmada yaşananlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında ikinci celsenin 26. duruşma günü bugün Silivri'de görülecek. Duruşma henüz başlamadı.

Dünkü duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmiş, savunmalar gün boyunca sürmüştü. Bugün de tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi bekleniyor.

"KANUNSUZ İŞLER YAPILIYOR ŞEKLİNDE İFADEM YOK"

Dünkü duruşmada, Murat Kapki’nin güvenlik personeli itirafçı Güngör Gürman, sanık Şeyhmus Sarıboğa’nın avukatının, "Kanunsuz işler derken neyi kast ediyorsunuz?" sorusuna, "'Kanunsuz işler yapılıyor şeklinde' bir ifade olmadı. Ama savcılık öyle işlediyse o da ayrı bir meseledir" diye yanıt verdi.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 26. gününde Silivri'deki duruşma salonunda yaşananları dakika dakika aktarıyor...