Tahliye kararını dinlemeyip lojmanı 7 yıl boyunca boşaltmayan hakim hakkında karar verildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, başka bir görev yerine atanmasına karşın önceki görev yerinde tahsis edilen lojmanı terk etmeyen hâkime ilişkin dosyayı karara bağladı. Dosyada yer alan bilgilere göre hâkim, atama kararının ardından kendisine tanınan uzatılmış oturma süresi dolmasına rağmen kamu konutunda ikamet etmeyi sürdürdü.

Son.tv'de yer alan habere göre lojmanın tahliyesi amacıyla yargı yoluna başvuruldu ve mahkeme tarafından tahliye kararı verildi. Söz konusu lojman, yasal kullanım hakkının sona ermesinin üzerinden yedi yılı aşkın bir süre geçtikten sonra boşaltıldı. HSK Genel Kurulu, sürecin ardından hâkimin tutumunu yargı etiği yönünden incelemeye aldı.

"BİR EYLEMİN CEZA ALMAMASI ETİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

Dosyayı inceleyen HSK Genel Kurulu, disiplin hukuku ile etik denetim arasındaki ayrıma dikkat çekti. Bir eylemin disiplin yaptırımına bağlanmamış olmasının, o eylemin hâkimden beklenen yüksek meslekî davranış standardına uygun olduğu anlamına gelmeyeceği açıkça belirtildi.

Kararda, bir yargı mensubunun hukuka bağlılığının yalnızca verdiği kararlarda değil, kendi tutum ve davranışlarında da doğrudan görünür olması gerektiğinin altı çizildi.

SIRA BEKLEYEN MESLEKTAŞLAR VE 'EŞİTLİK' İLKESİ GÖZETİLDİ

Genel Kurul, kullanım hakkı biten lojmanın yedi yıl boyunca boşaltılmamasını; Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde yer alan dürüstlük, tutarlılık, yargıya duyulan güveni koruma ve mesleğe yaraşır biçimde davranma ilkeleri çerçevesinde değerlendirdi.

Değerlendirmede, lojman tahsisi bekleyen diğer meslektaşların mağduriyeti de dikkate alındı. Kamusal ve ortak bir imkânın kullanımında hizmet gereklerine ve eşitlik ilkesine uygun hareket edilmesi gerektiği kaydedildi. Kurul, hâkimin eyleminin Türk Yargı Etiği Bildirgesi’ndeki ilkelerle bağdaşmadığını oy birliğiyle hükme bağladı.

Lojman kullanım yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin hâkimin vakarı, mesleğin saygınlığı ve toplumun yargıya duyduğu güvenle doğrudan ilişkili olduğu vurgulanırken, söz konusu karara karşı HSK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme başvuru yolunun açık olduğu bildirildi.

BİLDİRGE HEM MESLEKÎ HEM ÖZEL YAŞAMI BAĞLIYOR

HSK kararında atıfta bulunulan Türk Yargı Etiği Bildirgesi, hâkim ve savcıların yalnızca adliye içerisindeki meslekî icraatlarını değil, özel yaşamlarındaki etik sorumluluklarını da düzenliyor.

HSK Genel Kurulu’nun 6 Mart 2019 tarihli toplantısında kabul edilen bildirge, 14 Mart 2019 tarihli ve 30714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Metin, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan tüm hâkim ve savcılar açısından bağlayıcı nitelik taşıyor.

UYGULAMA İÇİN BAĞLAYICI REHBERLER DEVREDE

Etik kuralların hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan Türk Yargı Etiği Bildirgesi Kapsamında Sosyal Medya Kullanım Rehberi, HSK Genel Kurulu’nun 8 Mart 2022 tarihli ve 639 sayılı kararıyla kabul edilmiş, ardından 21 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

Son olarak Türk Yargı Etiği Bildirgesi Rehberi de Genel Kurul’un 15 Ekim 2025 tarihli ve 2025/1269 sayılı kararıyla kabul edildi. Bu rehber, bildirgedeki ilkelerin uygulanmasına ilişkin somut örneklerle yargı mensuplarına yol göstermeyi amaçlıyor. HSK'nin yargı etiği kapsamındaki yetki ve çalışmaları; etik ilkelerin sahada uygulanmasını denetlemeyi, istişari kararlar almayı ve danışma işlevini kesintisiz sürdürmeyi kapsıyor.