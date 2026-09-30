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Halk TV Spor Son Dakika | TFF'de istifa depremi: Hemen görevini bıraktı

Son Dakika | TFF'de istifa depremi: Hemen görevini bıraktı

TFF bahis oynadığı gerekçesiyle 448 ismi PFDK'ya sevk etti. Listenin açıklanmasının ardından TFF'de beklenen istifa geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | TFF'de istifa depremi: Hemen görevini bıraktı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı gerekçesiyle 448 ismi PFDK'ya sevk etti. Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinde yöneticilik yapmış isimlerin yer aldığı listede Ural Aküzüm dikkat çekti.

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ URAL AKÜZÜM DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Ural Aküzüm de bahis oynadığı gerekçesiyle listede yer aldı. Aküzüm'ün Galatasaray'da yöneticilik yaptığı sırada bahis hesabının olduğu belirtildi.

Son Dakika | TFF'de istifa depremi: Hemen görevini bıraktı - Resim : 1

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

TFF'den bir yöneticinin bahis listesinde yer alması ortalığı karıştırırken flaş bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre; Ural Aküzüm görevinden istifa etti.

FIRAT FİDAN DA LİSTEDE

TFF'nin Kadın Futbolu Uluslararası Gelişim Temsilciliği görevinde bulunan Fırat Fidan da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı. Beşiktaş eski yöneticisi olan Fırat Fidan'ın istifa edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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