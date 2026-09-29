Partiyi bırakırsam başkanlığı da bırakıyorum demişti: Belediye Başkanı AKP'ye geçti

Elazığ'ın Palu ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen Muhammet Septioğlu, 2025'te "Partimi bırakırsam, belediye başkanlığını da bırakıyorum" sözlerini söylemişti. Septioğlu, bugün AKP'ye geçti. Septioğlu'nun siyasi geçmişinde de benzer bir tablo yer alıyor: 2009'da Saadet Partisi'nden seçildi, ardından AKP'ye geçti.

"PARTİMİ BIRAKIRSAM, BELEDİYE BAŞKANLIĞINI DA BIRAKIYORUM" DEMİŞTİ

Elazığ'ın Palu ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen Muhammet Septioğlu, 2025'te "Partimi bırakırsam, belediye başkanlığını da bırakıyorum" demişti. Septioğlu, bu sözlerin ardından bugün AKP'ye geçti. Böylece daha önce verdiği sözden dönmüş oldu.

SEPTİOĞLU AKP'YE GEÇTİ

Septioğlu, AKP'ye geçti. Böylece 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden seçildiği Palu Belediye Başkanlığı görevini AKP'de sürdürecek. Septioğlu'nun AKP'ye katılımının AKP'nin grup toplantısında açıklanması ve rozetinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyordu.

2009'DA SAADET PARTİSİ'NDEN SEÇİLDİ, AKP'YE GEÇTİ

Septioğlu'nun siyasi geçmişinde de benzer bir tablo bulunuyor. 2009'da Saadet Partisi'nden Palu Belediye Başkanı seçilen Septioğlu, ardından AKP'ye geçti. 2019 yerel seçimlerinde ise MHP'den Palu Belediye Başkanlığına aday olan Septioğlu, seçimi AKP'nin adayı karşısında kaybetti.

2024'TE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN SEÇİLDİ

2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden yeniden aday olan Septioğlu, 2 bin 946 oy alarak Palu Belediye Başkanı seçildi. Septioğlu'nun AKP'ye geçmesiyle, farklı partilerden belediye başkanı seçildikten sonra ikinci kez AKP'ye katılmış oldu.

DHA