Üsküdar'da AKP'ye geçen CHP üyeleri ödüllerini olmayan başkan makamıyla aldı

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi sürecinde partilerinden ayrılarak AKP lehine oy kullandıkları ve bu süreçte tehdit, şantaj ve menfaat vaatlerine maruz kaldıkları iddia edilen meclis üyeleri, belediyede "Başkan Danışmanı" yapıldı. Seçilmiş belediye başkanının cezaevinde bulunduğu ve fiilen görevde bir belediye başkanının olmadığı Üsküdar Belediyesi'nde, transfer olan meclis üyelerine tahsis edilen danışmanlık odalarının kapı tabelaları da ortaya çıktı.

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Onur Cingil, meclis üyeleri Ayhan Aydın, Ahmet Başbaydar ve Tahsin Epli'nin isimlerinin yer aldığı "Başkan Danışmanı" tabelalarını paylaşarak tepki gösterdi.

Cingil, yaptığı açıklamada, "Üsküdar halkının helal oyları ile seçilen belediye başkanı içeride tutsakken, belediye meclisinde kendi oyunu menfaatleri uğruna değiştiren ve halkın iradesini hiçe sayıp belediye yönetiminin gaspına neden olan isimlere ödül verilmiş! Şimdi anlaşıldı neden transfer oldukları! Küçücük bir lütuf için... Yazık! Not: Tabela bile düzmece. Şu an belediyede bir başkan yok ki danışmanı olsun!" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSU VE SAVCILIK TEHDİDİ İDDİALARI GÜNDEME OTURMUŞTU

Söz konusu meclis üyelerinin isimleri, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimleri öncesinde ve sırasında yaşanan rüşvet, vaat ve tehdit iddialarıyla sarsılan soruşturma dosyasında da yer alıyordu.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda; Ayhan Aydın, Ahmet Başbaydar, Tahsin Epli, Tahsin Usta, Onur Bayav ve Hüseyin Kazan gibi isimlerin siyasi tercihlerini baskı ve menfaat karşılığında değiştirdikleri iddia edilmişti. Dilekçede özellikle şu çarpıcı detaylar öne çıkmıştı:

Ayhan Aydın: Bir savcı tarafından doğrudan tutuklanmakla tehdit edildiğini, il başkanına ve partililere ağlayarak "Beni tutuklamakla tehdit ettiler, engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak" dediği belirtilmişti.

Ahmet Başbaydar: Seçim turları arasında meclis grup odasında "Oğlum örgüt üyeliği kapsamında ceza aldı, İngiltere'den dönemiyor. Dönüşü için bakanlık söz verdi, bu yüzden AKP'ye oy verdim" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

Tahsin Epli ve diğer üyeler: Siyasi tercihlerini değiştirmeleri karşılığında kendilerine görev, makam ve maddi menfaat vaat edildiği dilekçede kaydedilmişti.

ÖZGÜR ÇELİK: SİYASİ TERCİHLER NEDEN DEĞİŞTİ?

Olayın ardından başlatılan resen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de ifade veren YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın'ın savcılık tehdidi beyanlarına bizzat şahit olduklarını vurgulamıştı.

Soruşturmanın sadece tek bir meclis üyesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Çelik, ifadesinde şu uyarıda bulunmuştu:

"Soruşturmanın merkezine yalnızca 'Ayhan Aydın tehdit edildi mi?' sorusunu koymak asıl soruyu gözden kaçırmaktır. Asıl soru şudur: Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki bazı üyelerin siyasi tercihleri neden ve hangi koşullarda değişmiştir? Bu değişikliklerin arkasında tehdit, baskı, adli süreç, para, makam, görev veya başka bir menfaat ilişkisi var mıdır?"