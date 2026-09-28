Son Dakika | Erdoğan'dan kabine sonrası fon skandalı açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

"BİZ NE HAK YERİZ, NE DE VATANDAŞIN HAKKININ YENMESİNE GÖZ YUMARIZ."

Fon skandalına ilişkin konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"17 Eylül'den beri gündemde olan fon meselesini değerlendirdik. Adalet ve Hazine bakanlarımız kapsamlı sunum yaptı. İster piyasa manipülasyonu ile, ister borsa oyunlarıyla, ister yolsuzlukla her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.

Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenmesine göz yumarız. Aramızdaki fark işte budur.

Söz konusu insanımızın huzuru ise söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Biz de gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomiye sahiptir. Hiç kimsenin yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.

Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Her kim aksini iddia ediyorsa, Türk halkına büyük bir haksızlık yapmış olur. Haksız kazanç edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir."