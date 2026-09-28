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Halk TV Türkiye Son Dakika | Casusluk soruşturması: 3 eski MASAK başkanı ifade verdi

Son Dakika | Casusluk soruşturması: 3 eski MASAK başkanı ifade verdi

Son dakika haberi... “Siyasal veya Askeri Casusluk” soruşturmasında 3 eski MASAK başkanı savcıya ifade verdi

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Son Dakika | Casusluk soruşturması: 3 eski MASAK başkanı ifade verdi
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MASAK'ta koruma sistemini devre dışı bırakıp AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesi ve bakanların verilerini sorgulayanlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Siyasal veya Askeri Casusluk” soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı.

3 ESKİ MASAK BAŞKANI SAVCIYA İFADE VERDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) eski başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli savcıya ifade verdiği öğrenildi.

Eski başkanların, savcılıkta MASAK’taki veri güvenliği, koruma sistemleri ve yapılan sorgulamalara ilişkin soruları yanıtladığı bildirildi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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