Seçim sonrası tahliye olan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi istifa etti

Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, belediye meclisinde yeniden yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesinde gözaltına alınarak 5 Eylül'de tutuklanmış, daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Çelik, yaşadığı sürecin ardından Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Çelik, kararını “siyasi ve vicdani sorumluluğunun gereği” olarak nitelendirirken, bundan sonraki süreçte Üsküdar'ın ve Üsküdarlılar'ın menfaatini siyasi hesapların üzerinde tutacağını belirtti.

“YAŞADIĞIM SÜREÇ GERİ DÖNÜLEMEZ BİR NOKTAYA TAŞIDI”

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den gelen teklifi siyasi aidiyet tartışmalarının ötesinde Üsküdar'a hizmet edebilme düşüncesiyle kabul ettiğini ifade etti.

Görev süresi boyunca bazı görevlendirmeler ve yönetim süreçleri nedeniyle ciddi tereddütler yaşadığını belirten Çelik, belediye başkan yardımcısı olarak yetki ve çalışma alanının dönem dönem sınırlandırıldığını ve sistematik biçimde dışlandığını iddia etti.

SEÇİM ÖNCESİ TUTUKLANMIŞTI

Çelik, Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesinde gözaltına alınmış ve 5 Eylül'de tutuklanmıştı. Hakkında daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye kararı verilmişti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi süreci başlamıştı. İlk seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmiş, seçim sonucuna yönelik itirazların ardından seçimin yenilenmesine karar verilmişti.

Yenileme süreci öncesinde bazı CHP'li belediye meclis üyelerine yönelik operasyonlar düzenlenmiş, Çelik'in yanı sıra Mithat Özdemir ve Ekrem Baki de gözaltına alınmıştı.

Amine Cansu Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden gelen teklifi, siyasi aidiyet tartışmalarının ötesinde, Üsküdar’a ve Üsküdarlılara hizmet etme imkânı bulabileceğim düşüncesiyle kabul ettim. Benim için temel ölçü, hangi makamda bulunduğumdan ziyade Üsküdarlılara ne ölçüde hizmet edebildiğimdi. Ancak zaman içerisinde karşılaştığım yönetim anlayışı, bu beklentimin karşılığını bulmadığını açık biçimde gösterdi.

Görev sürem boyunca liyakat konusunda ciddi tereddütler yaşamama neden olan görevlendirmelere ve kurumsal yetki ve sorumlulukların dışında şekillendiğini düşündüğüm yönetim süreçlerine şahit oldum. Belediye Başkan Yardımcısı olarak yetki ve çalışma alanımın dönem dönem sınırlandırılması, görevimi sağlıklı biçimde yerine getirmemi güçleştiren uygulamalar ve maruz kaldığımı düşündüğüm sistematik dışlanma, zaman içerisinde benim açımdan kabul edilemez bir duruma ulaştı.

Bunun yanında; siyasi geçmişimin, duruşumun ve toplumdaki karşılığımın, şahsıma gerçek bir yönetim alanı açılmaksızın kamuoyuna yönelik bir görüntünün parçası hâline getirildiğini ve zaman zaman suistimal edildiğini gördüm.

Bugün yürütülmekte olan hukuki süreç ise bütün bu yaşananları benim açımdan çok daha ağır bir boyuta taşımıştır. Gözaltında bulunduğum süre içerisinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, belediye meclis üyeliğinden istifa etmem yönünde CHP ve Yeni Parti ilçe ve il örgütünden hem şahsıma hem de eşime baskı yapıldığına üzülerek şahit oldum. İçinde bulunduğum şartlara ve ailemin yaşadığı ağır sürece rağmen böyle bir talep ve baskıyla karşı karşıya bırakılmam yerine öncelikle siyasi öngörü ve süreç yönetiminin başarısızlıklarından sorumlu olan kişilerin göz ardı edilmesi yaşadığım hayal kırıklığını daha da derinleştirmiştir.

Üsküdar’a hizmet edebilmek düşüncesiyle içerisinde yer aldığım bu yönetim yapısında, zaman içerisinde Üsküdar dışından gelen kadrolar belediyenin kurumsal işleyişinde etkin hale gelmiştir. Dönem dönem uyarılarda bulunduğum ve itiraz ettiğim benim iradem ve sorumluluğum dışında gerçekleşen birtakım yönetim, iş ve ilişkilerin sonuçları şahsıma ve aileme kadar ulaştı. Bu süreçte özgürlüğümden mahrum kaldım ve her şeyden önemlisi, dört yaşındaki evladımdan ayrı düştüm.

Yaşadığım bu ağır süreç, uzun süredir taşıdığım tereddütleri benim açımdan artık geri dönülemez bir noktaya taşımıştır.

Siyaseti; kurumsal iradenin dışında, kişisel hesapların veya makam mücadelelerinin değil, millete hizmet etmenin vasıtası olarak gördüm. Bugün de aynı anlayışı muhafaza ediyorum.

Bu sebeplerle, siyasi ve vicdani sorumluluğumun gereği olarak Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi Üsküdar’ın, Üsküdarlının ve milletimizin menfaatini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutmaya devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Amine Cansu Çelik