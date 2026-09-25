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Halk TV Türkiye Son Dakika | Üsküdar seçimleri öncesi tutuklanan CHP'li meclis üyesi tahliye edildi

Son Dakika | Üsküdar seçimleri öncesi tutuklanan CHP'li meclis üyesi tahliye edildi

Son dakika haberi... Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesi tutuklanan CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki tahliye edildi. Seçimden önce tutuklanan bir diğer CHP'li üye olan Amine Cansu Çelik de geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

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Son Dakika | Üsküdar seçimleri öncesi tutuklanan CHP'li meclis üyesi tahliye edildi
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AKP'li Dündar Ziya Gültekin'in kazandığı Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerine günler kala tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki tahliye edildi.

Avukat Onur Cingil, Ekrem Baki'nin tahliye edildiğini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Değerli meslektaşım, Üsküdar ve İBB Meclis Üyemiz Ekrem Baki'nin tahliye olması bugünün en güzel haberi. AKP Yargısının istediği zaman içeri aldığı, belediyeyi ele geçirince de bıraktığı bir aritmatiğe dönüşen bu düzen değişmeli. Selam olsun dik durana, Hoş geldin özgürlüğe..."

Son Dakika | Üsküdar seçimleri öncesi tutuklanan CHP'li meclis üyesi tahliye edildi - Resim : 1
Ekrem Baki
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DİĞER TUTUKLU MECLİS ÜYESİ DE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan siyasi tartışmalar ve tutuklamaların gölgesinde yapılan seçime günler kala tutuklanan ve bu nedenle oy kullanamayan meclis üyesi Amine Cansu Çelik de geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Son Dakika | Üsküdar seçimleri öncesi tutuklanan CHP'li meclis üyesi tahliye edildi - Resim : 3
Amine Cansu Çelik - Sinem Dedetaş
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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