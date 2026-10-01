Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Saray'dan gece yarısı üst düzey atamalar: Resmî Gazete'de yayımlandı

Saray'dan gece yarısı üst düzey atamalar: Resmî Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı'na çeşitli atamalar yapıldı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Saray'dan gece yarısı üst düzey atamalar: Resmî Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Siber Güvenlik Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal ile Yusuf Tancan atandı.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NA BAŞKAN YARDIMCISI ATAMALARI

Siber Güvenlik Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal ile Yusuf Tancan atandı. Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Siber Güvenlik Başkanlığı'ndaki iki başkan yardımcılığı görevine atama yapılmış oldu.

GENEL MÜDÜRLÜKLERE ATAMALAR

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu getirildi. Dijital Devlet Genel Müdürlüğüne Furkan Civelek, Siber Savunma Genel Müdürlüğüne Mahmut Esat Yıldırım, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne Mahmut Küçük atandı. Birinci Hukuk Müşavirliğine ise Ercan Atasever getirildi. Atamalar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sayıştay raporunda ortaya çıktı: BDDK'da atamalar performansa bakmadan yapılmışSayıştay raporunda ortaya çıktı: BDDK'da atamalar performansa bakmadan yapılmış

KAMU YAPAY ZEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğüne Galatasaray Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Gazi Güçlütürk atandı. Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan Atama
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro