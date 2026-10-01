Saray'dan gece yarısı üst düzey atamalar: Resmî Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Siber Güvenlik Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal ile Yusuf Tancan atandı.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NA BAŞKAN YARDIMCISI ATAMALARI

Siber Güvenlik Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal ile Yusuf Tancan atandı. Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Siber Güvenlik Başkanlığı'ndaki iki başkan yardımcılığı görevine atama yapılmış oldu.

GENEL MÜDÜRLÜKLERE ATAMALAR

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu getirildi. Dijital Devlet Genel Müdürlüğüne Furkan Civelek, Siber Savunma Genel Müdürlüğüne Mahmut Esat Yıldırım, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne Mahmut Küçük atandı. Birinci Hukuk Müşavirliğine ise Ercan Atasever getirildi. Atamalar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAMU YAPAY ZEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğüne Galatasaray Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Gazi Güçlütürk atandı. Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.