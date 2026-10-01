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Halk TV Spor TRT müjdeyi verdi: Derbi şifresiz yayınlanacak

TRT müjdeyi verdi: Derbi şifresiz yayınlanacak

Büyük şölen başlıyor, dünyanın en ünlü yıldızları sahne alıyor. TRT müjdeyi verdi. Derbi şifresiz yayınlanacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TRT müjdeyi verdi: Derbi şifresiz yayınlanacak

Büyük şölen başlıyor. Dünyanın en ünlü yıldız oyuncuları sahne alıyor. TRT müjdeyi verdi. Derbi şifresiz yayınlanacak.

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Birbirinden önemli voleybolcuların yer aldığı Vodafone Sultanlar Ligi'nde bu hafta oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Program ve maçların hakemleri şöyle:
03/10/2026 – 16:00 – Bursa, TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu
Nilüfer Belediyespor Eker - Eczacıbaşı Peron İstanbul Baş Hakem: Sadettin Deneri | Yardımcı Hakem: Melike Erol Özkan
03/10/2026 – 14:00 – İstanbul, VakıfBank Spor Sarayı
VakıfBank-Beşiktaş Baş Hakem: Seçkin Yener | Yardımcı Hakem: Selçuk Görmen
04/10/2026 – 14:00 – Aksaray, Aksaray Spor Salonu
Kuzeyboru-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş Baş Hakem: Tuncay Kandemir | Yardımcı Hakem: Kadir Girente
04/10/2026 – 16:00 – Ankara, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu
İlbank-Göztepe Baş Hakem: Burhan İlhan | Yardımcı Hakem: Umut Maden
04/10/2026 – 13:00 – İstanbul, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediye Spor Baş Hakem: Uğur Ateş | Yardımcı Hakem: Erol Akbulut
04/10/2026 – 19:00 – İstanbul, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin Baş Hakem: Nurper Özbar | Yardımcı Hakem: İbrahim Acar
04/10/2026 – 16:00 – İzmir, TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Aras Kargo-Zeren Spor Baş Hakem: Serhat Semiz | Yardımcı Hakem: Arzu Uzatöz

DERBİ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk hafta iki İstanbul takımını derbide karşı karşıya getirecek.
VakıfBank ile Beşiktaş, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
İlk haftadaki THY-Galatasaray maçı da TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Vakıfbank TRT Galatasaray
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