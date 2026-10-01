Büyük şölen başlıyor. Dünyanın en ünlü yıldız oyuncuları sahne alıyor. TRT müjdeyi verdi. Derbi şifresiz yayınlanacak.

Birbirinden önemli voleybolcuların yer aldığı Vodafone Sultanlar Ligi'nde bu hafta oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Program ve maçların hakemleri şöyle:

03/10/2026 – 16:00 – Bursa, TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

Nilüfer Belediyespor Eker - Eczacıbaşı Peron İstanbul Baş Hakem: Sadettin Deneri | Yardımcı Hakem: Melike Erol Özkan

03/10/2026 – 14:00 – İstanbul, VakıfBank Spor Sarayı

VakıfBank-Beşiktaş Baş Hakem: Seçkin Yener | Yardımcı Hakem: Selçuk Görmen

04/10/2026 – 14:00 – Aksaray, Aksaray Spor Salonu

Kuzeyboru-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş Baş Hakem: Tuncay Kandemir | Yardımcı Hakem: Kadir Girente

04/10/2026 – 16:00 – Ankara, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu

İlbank-Göztepe Baş Hakem: Burhan İlhan | Yardımcı Hakem: Umut Maden

04/10/2026 – 13:00 – İstanbul, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediye Spor Baş Hakem: Uğur Ateş | Yardımcı Hakem: Erol Akbulut

04/10/2026 – 19:00 – İstanbul, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin Baş Hakem: Nurper Özbar | Yardımcı Hakem: İbrahim Acar

04/10/2026 – 16:00 – İzmir, TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Aras Kargo-Zeren Spor Baş Hakem: Serhat Semiz | Yardımcı Hakem: Arzu Uzatöz

DERBİ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk hafta iki İstanbul takımını derbide karşı karşıya getirecek.

VakıfBank ile Beşiktaş, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

İlk haftadaki THY-Galatasaray maçı da TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.