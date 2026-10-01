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Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi dönüş: İtiraf etti! Resmini duvara astılar

Galatasaray'da verilen milli maç arasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk'tan tarihi dönüş: İtiraf etti! Resmini duvara astılar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi dönüş: İtiraf etti! Resmini duvara astılar - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'da milli maç için lige verilen arada önemli gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Okan Buruk itiraf etti ve tarihi dönüş kararı ortaya çıktı. Resmini duvara astılar.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi dönüş: İtiraf etti! Resmini duvara astılar - Fotoğraf: 2
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Sarı kırmızılı takım Süper Lig'e verilen aradan sonra ilk maçını Kasımpaşa ile oynayacak. Rams Park'ta 9 Ekim'de yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi dönüş: İtiraf etti! Resmini duvara astılar - Fotoğraf: 3
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Maçta en büyük sıkıntı kulübede yaşanacak. Teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi dönüş: İtiraf etti! Resmini duvara astılar - Fotoğraf: 4
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A Spor yorumcusu Şenol Çorlu, Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında olmamasının kulübeyi ve sahayı etkileyeceğini ileri sürdü ve "Oyuncu kenarda hocayı gördüğü zaman hırslanır, konuşur, iletişim sağlar. Ama günümüz çağında teknolojiyle irtibat sağlayabiliyorsun. Böyle de bir avantaj var" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi dönüş: İtiraf etti! Resmini duvara astılar - Fotoğraf: 5
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Çorlu, Osimhen'in ilk 11'de başlayacağını belirterek, "Saha içerisinde liderlik yapacaktır. Hocanın sıkıntıları var. Kartlar görüyor. Futbolcuların problemleri olabilir, yatmayan maaşlar ve yeni transferlerin formsuzluğu da konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladın bunun da etkileri var" diye konuştu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi dönüş: İtiraf etti! Resmini duvara astılar - Fotoğraf: 6
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Leao ile ilgili aldığı bilgileri de paylaşan Çorlu, "Benim aldığım bilgilere göre Leao'nun alışması biraz daha sürecek gibi. Çünkü Portekiz Milli Takımı'nda da çok fazla süre alamıyor. Hazır değilmiş" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi dönüş: İtiraf etti! Resmini duvara astılar - Fotoğraf: 7
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Teknik direktör Okan Buruk'un tarihi bir dönüşe hazırlandığı belirtilirken A Spor'dan Suat Umurhan, Okan Buruk'un "Bundan sonra daha sakin olacağım. Takımı artık yalnız bırakmayacağım" dediğini ileri sürdü.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi dönüş: İtiraf etti! Resmini duvara astılar - Fotoğraf: 8
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Galatasaray'da Okan Buruk'un gülen yüzlü bir fotoğrafının da tesislere asıldığı belirtildi. A Spor'da konuşan Nevzat Dindar, ""Okan Buruk'un Sporting Lizbon maçında hakeme gösterdiği tepkiler bile herkese batmaya başladı. Ortada bir Türk takımının uğradığı haksızlık var. Bunu Ergin Ataman, Obradovic, Guardiola ve Klopp yaptığı zaman normal gözüküyor da Okan Buruk yaptığı zaman neden antipatik gözüküyor? Ben Okan Hoca'nın tesislerdeki güler yüzlü fotoğrafını gördüm ve bir mesaj verildi bence" diye konuştu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi dönüş: İtiraf etti! Resmini duvara astılar - Fotoğraf: 9
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İlkay'ın aldığı ödülde Okan Buruk'un da olduğunu söyleyen Dindar, "Muhtemelen daha fazla şans verecektir. Bazı denemeler oldu zaten" yorumunu yaptı.

İlkay Gündoğan Galatasaray Okan Buruk Victor Osimhen
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