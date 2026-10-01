Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi dönüş: İtiraf etti! Resmini duvara astılar

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Galatasaray'da Okan Buruk'un gülen yüzlü bir fotoğrafının da tesislere asıldığı belirtildi. A Spor'da konuşan Nevzat Dindar, ""Okan Buruk'un Sporting Lizbon maçında hakeme gösterdiği tepkiler bile herkese batmaya başladı. Ortada bir Türk takımının uğradığı haksızlık var. Bunu Ergin Ataman, Obradovic, Guardiola ve Klopp yaptığı zaman normal gözüküyor da Okan Buruk yaptığı zaman neden antipatik gözüküyor? Ben Okan Hoca'nın tesislerdeki güler yüzlü fotoğrafını gördüm ve bir mesaj verildi bence" diye konuştu.