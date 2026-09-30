Son Dakika | AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun mal varlığına tedbir konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kamuoyunda fon skandalı olarak bilinen soruşturmada, AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın tüm mal varlığına tedbir kararı getirildi.

TİP Milletvekili Ahmet Şık sosyal medya hesabından ilgili kararı duyurarak paylaşımında soruşturmayı yürüten büronun ilgili makamlara gönderdiği evrakları da paylaştı. Evraklarda yer alan ifadeler ise şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı TCK'nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarına dair yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımıza Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasasında işlem gören hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim sektörü (fonlar) aracılığıyla yapıldığı yönünde ihbarlar bulunduğu, Başsavcılığımızca bu yönde re'sen incelemeler yapıldığı, borsada işlem gören bazı hisselerde hisse değerinin yaklaşık 100 katına varacak şekilde artışlar oluştuğu, bu durumun anormal nitelikte bir fiyat hareketi oluşturduğunun değerlendirildiği, hisselerin büyük çoğunluğunun fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri ile işlem gören hisselerin çoğunun piyasa üzerinden satın alındığı, bu alımlar neticesinde hem ilgili şirketin hisse değerinde artış hem de hisse alımı gerçekleştiren fon değerlerinin hisse fiyatıyla artışlar gerçekleştiği,

6362 sayılı Kanunun 107. maddesinde Piyasa Dolandırıcılığı suçunun "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar..." şeklinde düzenlendiği; şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve dönemsel kâr açıklamaları bir bütün hâlinde incelendiğinde, ilgili hisselerin defter değeri ile PD/DD değerlerinin miktarları dikkate alındığında güncel işlem gören hisse değerleriyle aralarında uçurum niteliğinde tabir edilecek fiyat farkının bulunduğu,

Fon sahiplerinin bireysel olarak ilgili hisselerde alımlar yaptığı, bu alımların talep oluşturması sebebiyle hisse değerinin yükselişine sebebiyet verdiği, bu alımların fon sahipleri ve yöneticileri tarafından fonlara satıldığı, yine bu eylemle birlikte hem hisse değerinde tekrar yükselişe hem de fon değerinde artışa sebep olduğu,

Her ne kadar hisselerin değer kazandığı görülse de yukarıda belirtildiği gibi şirketin olması gereken değerinin yüzlerce katı bir değerde gösterildiği, iş bu fiyat artışının ilgili şirketlerin konumuyla ve faaliyetiyle bağlantılı olmadığı, yapay yükseliş sağlanarak ciddi miktarda menfaat elde edildiği, bu hâlin 6362 sayılı Kanunun 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçuna vücut verdiği ve bu bağlamda da suç geliri elde edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğu, nitekim SPK Karar Organı'nın 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı kararı uyarınca 131 adet fonun TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldığı tespit edilmiştir.

"GERÇEK KİŞİLER İLE EŞ VE ÇOCUKLARI DAHİL"

Söz konusu tespitin ardından aşağıda açık kimlik bilgileri belirtilen gerçek kişiler ve bu gerçek kişilerin temsil ettikleri şirketler hakkında araştırma yapılmasına dair ilgili kurumlara müzekkereler yazılmıştır. İlave tespitler ışığında; aşağıda belirtilen gerçek kişiler ile eş ve çocukları dahil olmak üzere aile efradının,

1-Kurumunuz ve üye kuruluşlarınız nezdinde yapmak istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT/havale ve benzeri malvarlığını azaltıcı nitelikteki her türlü iş ve işlem bakımından gerekli tedbirlerin alınması,

2-Söz konusu kişilerce bu nitelikte bir işlem talebinde bulunulması hâlinde, işlem gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığımızın görüşünün alınması ve Başsavcılığımıza görüş sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması hususunun ilgili birimlerinize/üye kuruluşlarınıza bildirilmesi,

3-Özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, malvarlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden Başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi,

4-Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği tarafından işbu müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması ile duyuru yapıldığına dair bilginin Başsavcılığımıza iletilmesi,

5-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, listedeki kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespiti ile kayıtlı varlıkların listesinin Başsavcılığımıza gönderilmesi ve bu varlıklar üzerinde yapılacak işlemler bakımından yukarıdaki (1) ve (2) numaralı bentler doğrultusunda işlem yapılması,

6-İlgili kişilerin hesaplarında bulunan Sermaye Piyasası araçlarının dondurulması,

7-Listede kimlik bilgileri yer alan kişilerin, yukarıda (1) numaralı bentte sayılan malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ile gerçekleştirilen bu tür işlemler yönünden, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) da gecikmeksizin bildirimde bulunulması ve bildirime ilişkin bilginin Başsavcılığımıza iletilmesi hususunda,

Gereği rica olunur."

Ayrıntılar geliyor...