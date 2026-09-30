Son Dakika | T24'e kapatma kararı!
Son dakika... İnternet haber sitesi T24 hakkında kapatma kararı verildi.
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Son dakika... İnternet haber sitesi T24 hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kapatılma kararı alındı.
Karara T24'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu “Ailem Güvende" soruşturması hakkındaki haberleri gerekçe gösterildi.
Sitenin 1 yıl içinde 118 haberde LGBT propagandası yaptığı öne sürüldü.
Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi