Galatasaray'ın transferi İstanbul'a geldi: Yarın sağlık kontrolünden geçecek

Galatasaray'ın transferinin bugün İstanbul'a geldiği bildirildi.

Yarın sağlık kontrolünden geçerek cuma günü takıma katılacak ve çalışmalara başlayacak.

Yeni sezonda kadınlar voleybolda da iddialı olmayı hedefleyen sarı kırmızılı kulüp, Çinli yıldız Wang Yuanyuan'la sözleşme imzaladığını daha önce duyurmuştu.

Galatasaray Kulübü Wang Yuanyuan transferini şöyle açıklamıştı:

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Wang Yuanyuan bir sezonluk yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüz, 1997 doğumlu Çinli orta oyuncu Yuanyuan ile bir yıllık anlaşma imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine Tianjin Bohai Bank ile başlayan oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray Daikin’de forma giydi.



Oynadığı takımlarda 7 Çin ligi, 5 Çin Şampiyonası, 1 CEV Cup şampiyonluğu yaşayan oyuncumuz, bu turnuvalarda birçok bireysel ödül kazandı.

2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi sezonunu en çok blok yapan oyuncu olarak tamamlayan Yuanyuan takımızın formasını terletmeye devam edecek.

Wang Yuanyuan’a sarı kırmızılı formamız altında başarılar dileriz."

EZGİ AKIN SÖZLEŞME İMZALADI

Galatasaray Kulübü, bugün de Ezgi Akın'la 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında altyapımızdan çıkan Türk orta oyuncu Ezgi Akın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan orta oyuncumuz; sarı kırmızılı formamızı terletecek.

Altyapımızdan yetişen ve bu sezon A Takıma yükselen oyuncumuz, Galatasaray Daikin’de mücadele verecek.

Ezgi Akın’a sarı kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz."