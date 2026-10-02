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Milli takımın gidişatıyla ilgili bir endişe duymadığını belirten Montella, "Bir hoca takımında mekanizmaların çalışmadığını gördüğünde endişe eder. Bu yaşanabilir. Dünya Kupası'nda olduğu gibi. Her şeyi yaptık ama neticeye ulaşamadık gibi bir dönem yaşadık. Futbolda bu var. Bu yaz maalesef acı veren bir yaz oldu benim için. Sadece Dünya Kupası değil, kendi ailem içinde de maalesef acı veren olaylar yaşadığım için güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. O yüzden yalnız olduğumu düşünmüyorum. Kendi dilimde şöyle bir tabir var, galibiyetin bin tane babası vardır, mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim" dedi.