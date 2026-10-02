Milli takım Belçika karşısında: İşte ilk 11! Montella "Beni rahatsız eden tek şey" diyerek açıklad
A Milli Futbol Takımımız Belçika karşısında. İşte ilk 11! Montella "Beni rahatsız eden tek şey" diyerek açıkladı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.
Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.
Grubun diğer maçında Fransa ile İtalya, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaşacak. A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulurken, Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay-yıldızlı ekibin ise henüz puanı yok.
Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi. Milliler, gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekipte, Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı. İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.
Milli takımda cezası sona eren Uğurcan Çakır, Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek. Fransa ile oynanan grubun ilk maçında kırmızı kart gören Uğurcan, İtalya maçında forma giyememişti. İlk 11 belli oldu. Montella "Beni üzen tek şey" diyerek açıkladı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Maurice Dufrasne Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
İtalyan teknik adam, milli takımın son dönemde aldığı kötü sonuçlar dolayısıyla yapılan eleştirilerle ilgili, "Enerjimi işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul edebiliyorum. Çok çalışkan olduğumu söyleyebilirim. Sadece beni üzen taraf bazen futbolcularımıza yönelik abartılı eleştiriler. Bu seviyeye onlar bizi taşıdı. Dünya Kupası'na onlar bizi götürdü, Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi ve A Ligi'ne onlarla geldik. Oyuncularımıza bazen haksız eleştiriler olduğuna inanıyorum. Bir hedef gösterilmesi gerekiyorsa bana doğru yapabilirsiniz ben hepsini kaldırırım" ifadelerini kullandı.
Milli takımın gidişatıyla ilgili bir endişe duymadığını belirten Montella, "Bir hoca takımında mekanizmaların çalışmadığını gördüğünde endişe eder. Bu yaşanabilir. Dünya Kupası'nda olduğu gibi. Her şeyi yaptık ama neticeye ulaşamadık gibi bir dönem yaşadık. Futbolda bu var. Bu yaz maalesef acı veren bir yaz oldu benim için. Sadece Dünya Kupası değil, kendi ailem içinde de maalesef acı veren olaylar yaşadığım için güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. O yüzden yalnız olduğumu düşünmüyorum. Kendi dilimde şöyle bir tabir var, galibiyetin bin tane babası vardır, mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Montella, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Kupası'nda farklı bir enstane bütün düşünceleri değiştirebilirdi. Eksiklerimizi çalışarak gidermeye çalışıyoruz, belirli pozisyonlarda belirli eksiklerimiz var. Futbolcularımızla beraber en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok dengeli yorumlamak gerekiyor futbolcularımızı, bazı futbolcularımızın çok fazla eleştirildiğini görüyorum. Burada fedakarlıkla çalışıyorlar, milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza bir saldırı oluyor. Sanki üç senedir başka biri vardı da bizi bu seviyelere başkası getirdi de biz sonradan geldik bu futbolcularla gibi bir hava oluşuyor."
"Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gittik ve A Ligi'ne yükseldik. Onlarla birlikte başardık, futbolcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Hata yaptıklarında ilk ben ikaz ediyorum. Yaş olarak ilerlemiş deneyimli bir insan olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, Türk halkının gururunu çok iyi bilirim bu bir kusur değil, güçtür. Sadece futbolcularımıza daha çok sahip çıkmalıyız. Futbolda seviyeler mevcuttur, bu seviyelere alışkanlık kazanmak gerek."
"Tüm maçlar hazırlayıcı maçlar. Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanmamız gerektiğini de unutmuyoruz. Enes’i en son ben milli takıma davet ettim, çok ciddi iki sakatlık geçirdi. İki sezon boyunca maalesef çok oynayamadı, şimdi ritim kazanmaya başladı. Bu bir süreç, aceleye getirip futbolcumuzu harcamamamız gerektiğni düşünüyorum, buraya hazır bir şekilde gelmeliler. Can Uzun örneği vermek istiyorum, son iki senede oynatılması gerektiğine dair sürekli eleştiri almıştık, son iki maçta oynadı ve son maçını hatalı geçirdi. Bu maçtan sonra öyle eleştiriler yapıldı ki artık Can Uzun oynamazsa da olur havasına sokulmaya çalışıldı."
"Bunlar bizim değerlerimiz, son maçta zorlansa da bir hatalı maç oynadı diye kenara atılmamalı. O yüzden 'Dengeli yaklaşmalıyız.' dedim. Enes Ünal çok büyük bir değer bizim için, müthiş bir futbolcu, kendisini yakından takip ediyoruz, maçlarını takip ediyoruz. Hemen futbolcularımızı harcamamız gerekiyor, hazırlanmaları gerekiyor, fırsat vermemiz gerekiyor. Uzun süre istediği şekilde futbola yakın olamadı, inşallah yavaş yavaş o seviyelere tekrar ulaşır."
BELÇİKA-TÜRKİYE İLK 11 BELLİ OLDU
Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Godts, De Ketelaere.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Can, Yunus, Arda, Barış Alper.
Montella'nın sürpriz planı da ortaya çıktı. İtalyan hocanın takımı ofansif oynatmayı planladığı, Ferdi'ye bu kez forma vereceği, Yunus'u da ilk 11'de görevlendireceği belirtildi.