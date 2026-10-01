Savcının hesabından 640 milyon lira çıktı! MASAK bildirdi HSK açığa aldı

Mardin’de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Y.D., banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri nedeniyle HSK tarafından 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırıldı. MASAK incelemesinde savcının hesaplarında 2017-2026 arasında 629 milyon lirayı aşan para girişi 640 milyon lira para çıkışı tespit edildi.

HESAPLARDA MİLYONLARCA LİRALIK HAREKET

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemesine göre, Savcı Y.D.’nin banka hesaplarına 2017-2026 yılları arasında toplam 629 milyon 434 bin TL para girişi oldu.

Aynı dönemde hesaplardan yapılan çıkışların ise yaklaşık 640 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi.

KRİPTO, YATIRIM VE KUYUMCU TRANSFERLERİ İNCELENDİ

Ekran Haber'in haberine göre; İncelemede para hareketlerinin yalnızca banka hesaplarıyla sınırlı olmadığı öğrenildi. Paribu ve Midas üzerinden yapılan işlemler ile kuyumculara gönderilen paralar da dosyaya girdi.

MASAK’ın dikkat çektiği işlemler arasında açıklamasız para transferlerinin de bulunduğu belirtildi. Paranın kaynağı ve transfer zinciri ayrıntılı incelemeye alındı.

EŞİNİN HESAPLARINDA DA 287 MİLYON LİRA

Savcı Y.D.’nin eşine ait banka hesaplarında da yüksek tutarlı işlem hareketleri tespit edildi. Bu hesaplarda 2025’te yaklaşık 83 milyon 500 bin TL, 2026’da ise yaklaşık 287 milyon TL’lik hareket bulunduğu öğrenildi.

MASAK’ın bulguları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletmesinin ardından dosya HSK’ya taşındı. HSK İkinci Dairesi, Savcı Y.D.’nin 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.