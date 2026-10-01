Fon skandalında soru çok yanıt veren AKP'li yok! Hayati Yazıcı da geçiştirdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlunun adının fon skandalında geçmesiyle ilgili sessizliğini bozdu. Yazıcı, ilk açıklamasını da AKP'li eski bakan Sayan Kaya gibi tek cümleyle yaptı. Hayati Yazıcı, TBMM'de gazetecilerin oğluyla ilgili sorusuna “Açıklayacağım” yanıtını verdi. Yazıcı, başka bir soru sorulmasına fırsat vermeden hızla aracına bindi.

Fon skandalında yüksek kazanç elde ettiği ortaya çıkan eski AKP'li bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından, AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın adı da geçti.

AKP'Lİ YAZICI GEÇİŞTİRDİ

TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılışı kapsamında mecliste bulunan Hayati Yazıcı'ya muhabirler oğlunun karıştığı fon skandalını sordu. Yazıcı ise sadece "Açıklayacağım" yanıtını vererek hızla uzaklaştı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı'nın mal varlıklarına tedbir konuldu ancak kısa süre sonra tedbirin kalktığı Yazıcı'ya da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandığı öğrenildi.

ESKİ BAKANA ULAŞILAMIYOR

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Eşi İlyas Kaya'nın borsa işlemlerine ilişkin gündeme getirdiği iddiların ardından bir süredir Sayan Kaya'ya ulaşılamıyor. Eski bakanın da soru sormak isteyen gazetecilere "Müsait değilim" yanıtını vermişti.