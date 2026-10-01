Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır aralıksız düşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, toplam rezerv varlıkları 25 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,8 oranında azalarak 171,2 milyar dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki gerileme üst üste beşinci haftaya taşınmış oldu.

ALTIN REZERVLERİ YİNE AĞIRLIKTA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri bir önceki hafta 174,4 milyar dolar seviyesindeydi. Açıklanan verilere göre toplam rezervlerin 61,6 milyar dolarını döviz varlıkları, 109,6 milyar dolarını ise altın cinsinden rezerv varlıkları oluşturdu.

NET VE SWAP HARIÇ REZERVLERDE GERİLEME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervi geçen hafta gerileyerek 53,39 milyar dolara düştü. Net rezervler bir önceki hafta 55,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Bununla birlikte, swap (para takası) hariç net rezerv ise 39,91 milyar dolar olarak gerçekleşti. Swap hariç net rezervler bir önceki hafta 43,14 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.