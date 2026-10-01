Yangın yeri gibi ülke gündeminde en son anket sonuçları: Türkiye'nin seçim haritası değişiyor!

Fon skandalının gündemde olduğu Türkiye'de doların 49 liraya çıkması, akaryakıt nedeni ile A'dan Z'ye hemen her kalem ürüne zam gelmesi, emeklilerin aylıkları ve belediyelere yapılan operasyonlar her gün konuşulmaya devam ediyor.

Merak edilen konulardan birisi de seçimlerin ne zaman yapılacağı ve sahadaki son durum. Bir süredir paylaşılmayan anketler bugün sessizliğini bozdu.

SON ANKETTE ÜLKENİN SEÇİM HARİTASI DEĞİŞTİ

Veri Analisti Murat Kızılboğa tarafından paylaşılan ankette YENİ Parti 31.5 puan ile birinci sırada. YENİ Parti'yi AKP takip ediyor. AKP'nin oy oranı yüzde 30.1. DEM Parti'nin yüzde 9.2'lik puanının yüzde 7 gözüktüğü ankette MHP yüzde 7 seviyesinde.

BUTLAN CHP'Sİ: % 3.6

Butlan CHP'sinin oy oranı ise yüzde 3.6 seviyesinde. Partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

%31,5 - YENİ Parti (-0,3)

%30,1 - AK Parti (+0,3)

% 9,2 - DEM Parti (+0,2)

% 7,0 - MHP (-0,3)

% 4,6 - İYİ Parti (+0,2)

% 3,6 - CHP (-0,6)

% 3,6 - Yeniden Refah Partisi

% 3,2 - ZAFER Partisi (-0,2)

% 1,8 - YENİ YOL Partisi (+0,2)

% 1,6 - Anahtar Parti (-0,2)

% 0,9 - TİP (+0,1)

% 0,9 - BBP (+0,1)

% 0,5 - HÜDA PAR

% 0,4 - DP (+0,1)

% 0,4 - BTP (+0,1)

% 0,8 - Diğerleri (+0,4)

Kızılboğa tarafından sonuçları yayımlanan anket, 25 - 29 Eylül 2026 tarihleri arasında 1.440 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemi ile yapıldı. Anketin finansmanı "Bireysel aboneliklerin katılım payları" şeklinde açıklandı.