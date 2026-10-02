Dünyada sadece tek bir yerde yetişiyor: Kesince içi kıpkırmızı, başka toprağa ekince beyazlıyor!

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İçerdiği yoğun şeker sebebiyle dalından koptuktan sonra çok kısa ömre sahip olan ürün, yerel tariflerle marmelat, dondurma ve liköre işleniyor. Meyvenin saklama koşullarındaki zorluğa dikkat çeken Simone Mercatelli, "Bu meyvenin özelliği, olgunlaştıktan sonra yüksek şeker içeriği nedeniyle dört ila beş gün içinde tüketilmesi gerekmesidir" diye konuştu.