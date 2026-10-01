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Son dakika | Hakem Yasin Kol gözaltına alındı

Son dakika haberi... MHK Başkanı ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

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Son dakika | Hakem Yasin Kol gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki Süper Lig hakemi gözaltına alındı. Aktif Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel’in, Trabzonspor maçının ardından gözaltına alındığı belirtildi.

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İKİ SÜPER LİG HAKEMİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında aktif Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. İki hakemin, Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından gözaltına alındığı belirtildi.

DİJİTAL MATERYALLER VE MASAK KAYITLARI İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MHK Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilerden ele geçirilen dijital eşyalar incelemeye alınarak MASAK kayıtlarının detaylı analizi gerçekleştirildiği öğrenildi. Yapılan inceleme ve analizlerin ardından Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı işlemi uygulandığı belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki tutanakta, Yasin Kol’un yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerinin bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

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ÜÇ AYRI SUÇ İDDİASI

Başsavcılığın açıklamasına göre Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın, MHK Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen dosya kapsamında sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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