Topraksız tarımla "kırmızı altın" ürettiler: 100m² odada başladı, dünya devleri sıraya girdi

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Kendine Has Özellikleri ve Geniş Kullanım Alanları

Keskin bir tada ve samanı andıran kendisiyle özdeşleşmiş özel bir kokuya sahip olan safran, yiyeceklere parlak sarı bir renk katmasıyla ünlüdür. Başlıca kullanım alanı gıda sektörüdür; et, tavuk, balık, pilav, sebze yemekleri, unlu mamüller, şekerlemeler, şuruplar ve likörlerde tat verici ve renklendirici olarak tercih edilir. Mutfak dışında Çin ve Hindistan’da kumaş boyama ile parfüm imalatında kullanılır. Ayrıca geleneksel "havas yazmaları" için safranın renk verici özelliğinden yararlanılarak oldukça pahalı özel mürekkepler hazırlanır. Tohumlarının bulunduğu başak kısmından ise faydalı bir yağ elde edilir.