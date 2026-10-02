Tansiyon ölçerken dikkat: Tek bir hata yanlış sonuç veriyor

Hemen her evde bulunan dijital tansiyon aletleriyle yapılan ölçümler, farkında olmadan yapılan bir hata nedeniyle tamamen yanlış sonuçlar veriyor. Tansiyon takibi yaparken kolun masaya konulmayıp kucakta tutulması veya desteksiz şekilde sarkıtılması, kan basıncı değerlerini gerçeğinden çok üst düzeyde yüksek çıkarıyor.

Johns Hopkins Medicine uzmanları öncülüğünde yürütülen yeni bir bilimsel çalışma, muayenelerde ve ev ortamında sıkça yapılan bu küçük pozisyon hatasının sağlıklı bireylere bile hatalı biçimde 2. evre hipertansiyon teşhisi koydurabileceğini kanıtladı.

BÜYÜK TANSİYONU 7 MMHG FIRLATIYOR

Araştırmacılar, yaşları 18 ile 80 arasında değişen 133 yetişkin katılımcı üzerinde klinik şartları birebir simüle eden hassas denemeler gerçekleştirdi. Gönüllüler, kolun masada desteklendiği, kucakta tutulduğu ve yanda desteksiz sarkıtıldığı 3 farklı pozisyonda otomatik dijital tansiyon cihazlarıyla test edildi.

Analizler sonucunda kolun yanda desteksiz şekilde aşağı bırakılması durumunda sistolik yani büyük tansiyonun ortalama 6,5 mmHg artış gösterdiği tespit edildi. Aynı pozisyonda küçük tansiyonun 4,4 mmHg yükseldiği saptanırken, kol kucakta durduğunda büyük tansiyondaki yapay sıçramanın 3,9 mmHg seviyesinde gerçekleştiği belirlendi.

"DOĞRU ÖLÇÜMDE MUAZZAM BİR FARK YARATIYOR"

Saygın tıp yayını JAMA Internal Medicine dergisinde yer alan araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Tammy Brady, kliniklerdeki özensiz ölçüm alışkanlıklarına dikkat çekti. Elde edilen çarpıcı tabloyu değerlendiren Dr. Tammy Brady, "Sonuçlar, doğru bir kan basıncı ölçümü elde etmede kol pozisyonunun 'muazzam bir fark' yarattığını gösteriyor" dedi.

Sağlık çalışanlarının resmi protokolleri harfiyen uygulaması gerektiğini belirten Dr. Brady, hastaların "hem klinik ortamda hem de evde tansiyonlarını ölçerken kendi haklarını savunmaları ve doğru pozisyonu talep etmeleri gerektiğini" söyledi.

2. EVRE HİPERTANSİYON TUZAĞI

Hatalı duruşun kişileri gereksiz ilaç tedavisine sürükleyebileceğini vurgulayan epidemiyoloji araştırmacısı Sherry Liu, "Kan basıncınızı sürekli desteksiz bir kolla ölçüyorsanız ve bu size 6,5 mmHg fazla bir değer veriyorsa, bu durum sistolik basıncın 123 yerine 130 veya 133 yerine 140 çıkması arasındaki potansiyel farktır; ki bu da Evre 2 hipertansiyon olarak kabul edilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Amerikan Kalp Derneği yönergelerine göre ideal bir ölçüm için sırtın arkaya yaslanması, ayakların yere düz basması ve manşetin mutlaka kalp hizasında desteklenmesi gerektiğini hatırlatıyor.