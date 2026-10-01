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Halk TV Spor Hacıosmanoğlu'na rakip çıktı: TFF başkanlığına adaylığını duyurdu

Hacıosmanoğlu'na rakip çıktı: TFF başkanlığına adaylığını duyurdu

Art arda yaşanan skandalların ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eleştirilerin hedefi oldu. Hacıosmanoğlu'na istifa çağrıları yükselirken başkanlığa sürpriz bir aday çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hacıosmanoğlu'na rakip çıktı: TFF başkanlığına adaylığını duyurdu

Bahis operasyonu, 'Hakemler Dosyası' soruşturması ve milli takımın art arda yaşadığı mağlubiyetler Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

HACIOSMANOĞLU ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik istifa çağrıları yükseldi. Yaşanan skandallar sonrası gözler Hacıosmanoğlu'na çevrilirken sürpriz bir aday çıktı.

Hacıosmanoğlu'na rakip çıktı: TFF başkanlığına adaylığını duyurdu - Resim : 1

UĞUR MELEKE ADAY

Gazeteci Uğur Meleke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na adaylığını yineledi. Uğur Meleke, Hürriyet'teki yazısında 10 vaat verdi. Meleke'nin vaatleri şu şekilde:

1-) TFF YÖNETİM KURULU YAPISI DEĞİŞMELİ

2-) MEVCUT MHK MODELİ TARİHE GÖMÜLMELİ

3-) VAR ODASI DENETİME AÇILMALI

4-) YAYINCI KURULUŞ DA DENETİME AÇILMALI

5-) STATLAR MEDENİ STANDARTLARA KAVUŞMALI

6-) HAVUZ DAĞILIMI YENİLENMELİ

7-) LİG TAKVİMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

8-) MAÇ KADROLARI 23 KİŞİ OLMALI

9-) YABANCI SINIRI TARİHE GÖMÜLMELİ

10-) DÖRT YILIN SONUNDA GÖREVİ BIRAKACAĞIM

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF İbrahim Hacıosmanoğlu
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