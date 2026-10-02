Özgür Özel yeni fonzi AKP'liyi açıkladı! Türkiye Yüzyılı onun sloganıymış

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin’de yaptığı konuşmada fon krizine ilişkin yeni iddialar gündeme getirdi. Özel, AKP’nin iki dönem milletvekilliğini yapan Ertan Aydın’ı işaret ederek, “Türkiye Yüzyılı kampanyasını yapan, bunun mucidi Ertan Aydın borsada vatandaşı dolandırmış, şimdi yurt dışına çıkış yasağı var” dedi.

FON KRİZİ İÇİN “DEVLET KRİZİ” DEDİ

Artvin Milli İrade Meydanı’nda konuşan Özgür Özel, fon krizinde küçük yatırımcıların hedef alındığını savundu. Borsada 7 milyon hesap bulunduğunu söyleyen Özel, bu hesapların 3,5 milyonunun 10 bin lira ve altında olduğunu belirtti.

Özel, “Yaşadığımız şey bir finansal kriz falan değildir; yaşadığımız şey bir devlet krizidir” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den fon skandalına adı karışan Ertan Aydın çıkışı:



💬 "AK Parti'nin iki dönem milletvekili... Kim bu biliyor musunuz? Geçen seçimlerde AK Parti'nin sloganı neydi? 'Türkiye Yüzyılı', hatırlıyor musunuz?"



💬 "Türkiye Yüzyılı kampanyasını yapan, bunun mucidi Ertan… pic.twitter.com/WaDvlshR3s — Halk TV (@halktvcomtr) October 2, 2026

“AK PARTİ'NİN SAADET ZİNCİRİ ÇIKTI”

Vatandaşların küçük birikimleriyle borsaya yönlendirildiğini söyleyen Özel, fonların yüksek fiyattan vatandaşlara devredildiğini öne sürdü.

Özel, “Önceden uyarılmışlardı, vatandaşı koruyacak hiçbir şey yapmadılar ve 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon kişi dolandırıldı. Ardından AK Parti'nin saadet zinciri çıktı” dedi.

Özel, fon yöneticilerinin AKP döneminde görevlendirildiğini savunarak, “Bu fonlardaki yöneticilerin tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı, görevlendirdiği yöneticiler. Tamamı AK Partililer” diye konuştu.

ERTAN AYDIN İDDİASI

Özel, konuşmasında AKP’nin eski milletvekili Ertan Aydın hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Aydın’ın AKP’nin seçim kampanyasındaki “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Yenisi çıktı. Şimdi AK Parti'nin iki dönem milletvekili Ertan Aydın... Kim bu biliyor musunuz? Geçen seçimlerde AK Parti'nin sloganı neydi? "Türkiye Yüzyılı", hatırlıyor musunuz? Türkiye Yüzyılı kampanyasını yapan, bunun mucidi Ertan Aydın borsada vatandaşı dolandırmış, şimdi yurt dışına çıkış yasağı var. "Türkiye Yüzyılı geliyor" diyenler yüzyılın vurgununu yapmışlar!”

FATMA BETÜL SAYAN KAYA VE HAYATİ YAZICI’YI DA ANDI

Özel, eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddiaları da yineledi. Kaya’nın fonlardan yüksek kazanç sağladığını öne süren Özel, “Fatma Hanım 163 milyon koymuş, 5 ayda 2 milyar 200 milyon almış” dedi.

Eski bakan Hayati Yazıcı’nın oğluyla ilgili de konuşan Özel, “Ve Hayati Yazıcı; eski bakan, şu anda AK Parti'nin genel başkan yardımcısı. Oğlu bu işlere girmiş, savcılık oğlunun mal varlığına tedbir koymuş, bir bakmışlar Hayati Yazıcı'nın oğluymuş, 1 saat içinde tedbiri geri kaldırmışlar!” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ'NİN KARA DÜZENİNİ YIKACAĞIZ”

Mehmet Şimşek’in aylar önce risklere dikkat çektiğini savunan Özel, iktidarın kendi çevresini koruduğunu, vatandaşın ise zarara uğratıldığını iddia etti.

Özel, konuşmasının bu bölümünü şu sözlerle tamamladı:

“Olmaz olsun öyle aklık! Olmaz olsun öyle AK Parti! Yıkacağız AK Parti'nin kara düzenini! Yıkacağız, bu kara düzeni yıkacağız!”