Son Dakika | Sosyalist Enternasyonalden butlan CHP'sine kötü YENİ Parti'ye iyi haber

Sosyalist Enternasyonalden butlan CHP'sine kötü, YENİ Parti'ye ise iyi haber geldi.

Örgüt CHP'nin üyeliğini dondururken, YENİ Parti'nin üyelik başvurusunu ise kabul etti.

BUTLAN CHP'SİNE BİR DARBE DE SOSYALİST ENTERNASYONALDEN

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına getirilmesine sert tepki gösteren Sosyalist Enternasyonal, partinin 1978'den bu yana devam eden üyeliğini dondurma kararı aldı.

BUTLAN KARARI "DARBE" OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

Sosyalist Enternasyonal, Mayıs 2026'da Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararına çok sert tepki göstererek bu gelişmeyi "Türkiye'nin demokratik sistemine vurulmuş bir darbe" olarak nitelendirmişti.

YENİ PARTİ'NİN ÜYELİĞİNE DE ONAY ÇIKTI

Özgür Özel'in başkan yardımcılığını yürüttüğü örgüt, ayrıca mutlak butlan CHP'sinden ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti'nin üyelik başvurusunu onayladı. (ANKA)