Deprem bölgesinde toprak kaydı, 2 bina acilen boşaltıldı: Müteahhit kaçtı!

Kahramanmaraş’ta depremde ağır hasar aldığı için yıkılan binanın yerine yenisinin yapılması için başlatılan temel kazısı sırasında toprak kaydı. Kazı nedeniyle çevredeki 2 binada yıkılma riski oluşurken, bina sakinleri acilen tahliye edildi. Müteahhit inşaat malzemelerini alarak alanı terk ederken, Dulkadiroğlu Belediyesi kamyonlarla toprak doldurarak önlem almaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEMEL KAZILDI, TOPRAK KAYDI: BİNALAR SALLANDI

Olay, akşam saatlerinde Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Depremde ağır hasar aldığı için yıkılan binanın yerine yenisini yapmak amacıyla başlatılan temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı.

Toprağın kaymasıyla temel kazısının hemen bitişiğindeki bina sallandı ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Bina sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

2 BİNA İÇİN ACİLEN TAHLİYE KARARI ALINDI

Ekiplerin yaptığı kontrollerde 2 binanın yıkılma riski taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine binaların tahliye edilmesine karar verildi. Temel kazısını yapan binanın müteahhidi ise inşaat alanındaki malzemelerini alarak bölgeden ayrıldı. Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri de binaların yıkılma riskine karşı kamyonlarla toprak çekerek temel alanını doldurma çalışmalarına başladı.

“BİZİM CANIMIZ BU KADAR UCUZ MU?”

Evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bina sakinlerinden İbrahim Zekeriya Kaya, temel kazısındaki sorunu daha önce gördüklerini ve belediyeyi uyardıklarını söyledi. "Biz öldükten sonra mı bakacaklar?” diyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bunları sürekli uyardık. Dulkadiroğlu Belediyesi’ne gittik belediye başkanı içeri almadı, hiç ilgilenmedi. Sürekli eşiyorlar. Yol uçtu hiç bakmadılar şimdi de evimiz uçacak. Bizim canımız bu kadar ucuz mu, insanları canı bu kadar ucuz mu? Bizim ne suçumuz var? Biz öldükten sonra mı bakacaklar?”

"NİYE İLGİLENİLMİYOR, NİYE BAKILMIYOR?”

Boşaltılan binanın karşısındaki binada yaşayan Murat Çolakoğlu ise temel kazısının herhangi bir önlem alınmadan yapıldığını ve bu nedenle çevredeki birçok binanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Çolakoğlu, “27 Ağustos’ta bu yol çöktü. Belediyeden, emniyetten geldiler ve 8 daire olan binamızı boşalttılar. Bir hafta biz evimize giremedik. Daha sonra Dulkadiroğlu Belediyesi’ne gittik görüşmek için ama bizi imar müdürüne sevk ettiler. İmar müdürü de ‘Hemen yarın başlıyoruz’ dedi. Ortalama 40 gün geçti ama daha başlamadılar. Bugün de karşı taraftaki binanın altı çökmeye başlayınca müdahale etmeye başladı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bu yol 1.5 aydan beri kapalı, yayalar gelip geçiyor, tehlike arz ediyor. Niye ilgilenilmiyor, niye bakılmıyor?” diye konuştu.

DUVARLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Bina sakinlerinden Hüseyin Zoral da temel kazısının başlamasının ardından yaşadıkları binanın kaymaya başladığını ve duvarlarda çatlaklar oluştuğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)