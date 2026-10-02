Fonzi Sayan bu maddeden yargılanırsa mağdurlara tek tek geri ödeme yapacak

SPK’nın 25 Eylül’de Özata Denizcilik hisselerindeki işlemler nedeniyle yaptığı suç duyurusunda 11 kişinin adı yer aldı. Suç duyurusu “piyasa dolandırıcılığı” iddiasıyla yapılsa da AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya bu listede yer almadı. Kaya çifti hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı ise henüz bilinmiyor.

Bu ayrıntı, dosya açısından kritik görülüyor. Çünkü Sermaye Piyasası Kanunu’nun 115’inci maddesine göre, bu suçlardan soruşturma başlatılabilmesi için SPK’nın savcılığa yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Buna karşın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Kaya çiftinin mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı göndermesi, çift hakkında resmî inceleme sürecinin başladığını gösteriyor.

Eski Cumhuriyet savcısı ve avukat Zafer Ergün’e göre, Kaya çifti açısından iki ayrı suç ihtimali bulunuyor. Bunlardan ilki, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirildiği öne sürülen manipülatif işlemler nedeniyle gündeme gelen “piyasa dolandırıcılığı”. İkincisi ise hisselerin fon şirketine satılmasıyla bireysel fon yatırımcılarının zarara uğratıldığı iddiası.

Ergün’e göre bu durumda “dolandırıcılık” suçu da gündeme gelebilir ve zararın her bir mağdur yatırımcı açısından ayrı ayrı giderilmesi gerekebilir.

Soruşturma devam ederken, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin gündeme getirdiği iddialara göre, Fatma Betül Sayan Kaya’nın 63 milyon 350 bin TL, eşi İlyas Kaya’nın ise 99 milyon 697 bin TL yatırım yaptığı Özata Denizcilik hisselerinden toplam 2 milyar 170 milyon TL çekildiği öne sürüldü. Hisse alım satım işlemlerinin ardından Sayan Kaya’nın tüm mal varlıkları donduruldu. Ancak kamuoyu nezdinde şüpheli olarak zikredilmesine rağmen Sayan Kaya ve eşi hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılmaması ve ifadeye çağrılmamalarına yönelik tepkiler gün geçtikçe artıyor.

GERİ ÖDEME MUAMMASI

Fatma Betül Sayan Kaya, 2 milyar 170 milyon TL’yi geri ödeyerek etkin pişmanlıktan yararlanacağına dair haberler yer almıştı ancak SPK, işlem yasağı getirilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi ve kurumları kamuoyuna duyuruyor. Bu açıklamaların, manipülasyon ve bilgi kirliliğine yol açabilecek iddialara ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından yapıldığı belirtiliyor. Fonlardaki işlemlere ilişkin SPK tarafından yayımlanan açıklamalarda ise Fatma Betül Sayan Kaya'nın adına bugüne kadar rastlanmadı. Sayan Kaya hakkında işlem yasağı uygulanması ve ilgili maddeler kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulması hâlinde bunun SPK'nın kamuoyuna açıkladığı listelerde yer alması beklenir.

SPK BAŞVURU ŞARTI

AKP’li Sayan Kaya hakkında işlem yapılabilmesi için SPK’nın savcılığa yazılı başvuruda bulunması gerektiği belirtiliyor. Ancak SPK'nın şu ana kadar böyle bir başvuruda bulunmadığı ifade ediliyor.

"İKİ AYRI EYLEM NEDİYLE SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Eski Cumhuriyet Savcısı ve avukat Zafer Ergün, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya’nın iki ayrı eylem nedeniyle suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Ergün, ilk eylemin Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirildiği öne sürülen manipülatif işlemler olduğunu ifade ederek, bu durumun Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında “piyasa dolandırıcılığı” suçu olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Piyasa dolandırıcılığı suçunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için elde edilen kazancın iki katı tutarındaki paranın ödenmesi gerektiğini belirten Ergün, soruşturma henüz başlamadan önce bu koşulun yerine getirilmesi durumunda ceza soruşturmasına yer olmadığına karar verilebileceğini aktardı. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında zararın giderilmesi hâlinde ise cezada indirim yapılabileceğini kaydetti.

"HER BİR MAĞDUR AÇISINDAN AYRI AYRI ZARARIN KARŞILANMASI GEREKİR"

Kaya açısından söz konusu olabilecek ikinci suçun ise hisse fiyatlarının manipülatif işlemlerle yükseltildiği iddiasının ardından, bu hisselerin ilgili fon şirketine satılması yoluyla bireysel yatırımcıların zarara uğratılması olduğunu dile getiren Ergün, bu eylemin Türk Ceza Kanunu kapsamında dolandırıcılık suçu yönünden değerlendirilebileceğini belirtti.

Ergün, ikinci suç bakımından mağdurların bireysel fon yatırımcıları olacağını vurgulayarak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilmesi için zararın her bir mağdur açısından ayrı ayrı karşılanması gerektiğini ifade etti. Zararın soruşturma başlamadan önce giderilmesinin tek başına ceza soruşturması ve kovuşturmasını engellemeyeceğini belirten Ergün, tüm mağdurların zararlarının karşılanması durumunda verilecek cezada indirim uygulanabileceğini kaydetti.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu kişilerin 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında, Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 53 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 65’e ulaşmıştı.