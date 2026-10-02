Mersin'deki skandal görüntüyü kim servis etti? YENİ Parti Mustafa Çiftçi'ye sordu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik şafak operasyonunda bir kadının pijamalı görüntülerini, servis edilmesinde sorumluluk tartışması başladı. İçişleri Bakanlığı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada sorumluluğu üstlenmedi. YENİ Parti de duruma tepki göstererek harekete geçti.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması için soru önergesi verdiğini açıkladı.

"BU GÖRÜNTÜLERİ NASIL SERVİS EDİLDİĞİNİ..."

Burhanettin Bulut, “bizimle ilgili değil” denilerek bu skandalın geçiştirilemeyeceğini belirterek şunları ifade etti:

"İçişleri Bakanlığı, Mersin’deki operasyonda bir kadının geceliğiyle görüntülenerek kayda alınması ve bu görüntülerin basına servis edilmesiyle ilgili, “Bakanlığımızla ilgili değildir” açıklaması yaptı. Peki kiminle ilgili? Görüntüleri kayda alan polis. Operasyonu yürüten emniyet birimleri. Görüntülerin kurum dışına nasıl çıktığı. Ve bir insanın en mahrem anının nasıl olup da kamuoyuna servis edildiği… Ben de bu nedenle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdim ve soruları İçişleri Bakanına yönelttim. Çünkü polis tarafından kayda alınan bir görüntünün akıbetini, güvenlik birimlerindeki uygulamaları ve bu görüntülerin basına nasıl servis edildiğini kime soracağız? Bir insanın mahremiyetinin ihlal edilmesi “bizimle ilgili değil” denilerek geçiştirilemez. Bu rezaletin sorumluluğu ortaya çıkarılmalı, kamuoyuna hesap verilmelidir."

NELER OLMUŞTU?

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik şafak operasyonunda kayda alınan görüntüler tepki çekmişti. Görüntülerde, gözaltı işlemi için eve gelen polislerin kapısını pijamasıyla açan bir kadın yer almıştı.

Kadının ev haliyle görüntülenmesi ve bu anların basına servis edilmesi, mahremiyet ihlali tartışması başlatmıştı. YENİ Partili milletvekilleri görüntülerin yayımlanmasına tepki göstermiş; arama kararının teşhir anlamına gelmediğini belirterek sorumluların ortaya çıkarılmasını istemişti.