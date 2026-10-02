Oyun bağımlılığında şok veri: Beyinde kumarla aynı etkiyi yaratıyor

Uluslararası bilim insanlarının yürüttüğü kapsamlı araştırma, video oyunu bağımlılığının beyinde kumarla neredeyse aynı düzeyde tahribat yarattığını belirledi. Hakemli tıp yayını European Psychiatry dergisinde paylaşılan meta-analiz, oyun oynama bozukluğu ile kumar bağımlılığının karşılaştırılabilir özelliklerde yüzde 98,9 oranında aynı mekanizmayla işlediğini saptadı.

Uzmanlar, oyun ve kumar arasındaki ortak biyolojik rotayı ortaya koymak için 246 sistematik derleme ile alkol bağımlılığına dair 49 ayrı araştırmayı inceledi. Kumarla bağlantılı 75 temel parametre taranırken, dürtü kontrolü, kalıtsal yatkınlık ve beyindeki kimyasal tepkilerin iki eylemde de birebir örtüştüğü tespit edildi.

BEYİN KUMAR MASASIYLA AYNI TUZAĞA DÜŞÜYOR

Araştırmada video oyunu bağımlılığının, kumarla kıyaslanan 75 faktörün yüzde 69,3'ünde doğrudan klinik kanıt taşıdığı belirlendi. Bilim insanları, oyundaki bir sonraki ödülü beklemenin kumar masasında atılan zarla aynı dopamin açlığını tetiklediğini gözler önüne serdi. Aynı analizde kompulsif cinsel davranış bozukluğunun kumarla yüzde 89,7, tıkınırcasına yeme bozukluğunun ise yüzde 84,9 oranında benzer nörolojik yıkım ürettiği saptandı.

Bağımlılığın yalnızca kimyasal maddelere indirgenemeyeceğini savunan Flinders Üniversitesi uzmanı Prof. Zsolt Demetrovics, "İnsanlar bağımlılığı sıklıkla alkol veya uyuşturucuyla ilişkilendirir, ancak bulgularımız, belirli davranışların da altta yatan aynı temel özelliklerin çoğunu paylaşabileceğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. Sürecin beyindeki fren mekanizmasını kilitlediğini hatırlatan Demetrovics, "Bağımlılık yalnızca bir madde ile tanımlanmaz. Bazı durumlarda davranışlar kompulsif hale gelebilir, kontrol edilmesi zorlaşabilir ve zarar vermesine rağmen devam edebilir" dedi.

HASTALIK İLE HOBİ ARASINDAKİ ÇİZGİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmi tanı listesine alınan oyun bozukluğu, ekran başında geçirilen süreden ziyade yaşamsal işlev kaybıyla tanımlanıyor. Bir kişinin klinik bağımlı sayılması için oyunun beslenme, uyku, okul ve iş gibi sorumlulukların önüne geçmesi ve doğan ağır zararlara rağmen en az 12 ay boyunca aralıksız sürdürülmesi gerekiyor. Uzmanlar, keyif alarak saatlerce oyun oynayan herkesin bağımlı olmadığını, kontrol yetisinin tamamen felç olduğu durumlarda hastalık teşhisi konulabileceğini vurguluyor.

Toplumdaki suçluluk psikolojisinin de tedaviyi geciktirdiğini bildiren kıdemli araştırmacı Dr. Andrea Czakó, "Birçok insan utanç duyduğu veya potansiyel bir bağımlılık olarak kabul etmediği davranışlarla mücadele ediyor" saptamasını yaptı. Meselenin ortak bir zeminde ele alınması gerektiğini savunan Czakó, "Bu zorlukların ortak temel mekanizmaları paylaşabileceğini anlamak, insanların daha erken destek aramasına ve sağlık çalışanlarının daha etkili yanıt vermesine yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Bireylerin klinik desteğe ancak yaşamları altüst olduğunda başvurduğunu belirten Prof. Demetrovics, "Bu sorunları yaşayan birçok kişi bunları potansiyel bağımlılıklar olarak görmeyebilir. Sonuç olarak, sağlıkları, ilişkileri, maddi durumları veya günlük yaşamları üzerindeki etkiler şiddetlenene kadar yardım aramayabilirler" uyarısında bulundu. Kontrol kaybının vaktinde fark edilmesini isteyen Demetrovics, "İnsanlar bu davranışların diğer bağımlılıklarda görülen kontrol kaybını barındırabileceğini anladıklarında, açık konuşmalar yapmak ve kişileri destekle buluşturmak daha kolay hale gelir" sözlerini sarf etti.

Toplumsal farkındalığın felaketleri önleyeceğini hatırlatan Demetrovics, "Aileler, sağlık profesyonelleri ve bireyler, davranışsal bağımlılıkları daha iyi anlayarak sorunları daha erken tespit edebilir, konuşmaları daha çabuk başlatabilir ve ciddi zararlar oluşmadan önce uygun desteğe erişebilirler" çağrısını yaptı. Yaklaşık 5 yıllık takip verilerini masaya yatıran uzmanlar, yoğun hobilerin geçici hevesler olabileceğini hatırlatarak her tutkulu oyuncunun hemen bağımlı olarak damgalanmaması gerektiğini kaydetti.