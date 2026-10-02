"Ekonomik kriz" itirafıyla gündem olan Atletizm Federasyonu: Siber saldırıya uğradık

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 1 Ekim 2026'da saat 16.10'da gönderilen bir SMS gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilk kez düzenleneceği belirtilen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na ilişkin mesajda, Türkiye'nin içinde bulunduğu "ekonomik kriz ortamına" açıkça atıf yapıldı.

Mesajda, "Cumhurbaşkanlığı Koşusu" için destek verdiği belirtilen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi. YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz söz konusu SMS'i sosyal medya hesabından paylaşarak mesajdaki "ekonomik kriz" ifadesine dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, paylaşımında, "Sonunda bir kurum kabul etti, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu! Atletizm Federasyonuna teşekkürler" ifadelerini kullandı.

MESAJDAKİ BAKANLIK İFADESİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Federasyonun ilk SMS'inde Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra "Sayın Bakanımız Hamza Yerlikaya" ifadesinin kullanılması da dikkat çekti.

Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı değil, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanı ise Osman Aşkın Bak.

"SİBER SALDIRI" AÇIKLAMASI

Mesajın gündem olmasının ardından Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından dün yeni bir SMS daha gönderildi. Federasyon, bir siber saldırı gerçekleştiğini iddia ederek vatandaşlardan önceki SMS'i dikkate almamalarını istedi.

Federasyonun internet sitesinden de şu açıklama yapıldı:

Federasyonun ikinci mesajında, "koşu.taf.org.tr adresine yönelik gerçekleşen siber saldırı nedeniyle, tarafınıza daha önce gönderilen SMS'i dikkate almamanızı rica ederiz. Konuyla ilgili gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" denildiği öğrenildi.

Ardından federasyon tarafından üçüncü bir mesaj daha paylaşıldı. Bu mesajda da ekonomik kriz ifadesine yer verilmezken, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na tüm vatandaşlar davet edildi.

Son mesajda Cumhurbaşkanı'na ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür edilerek, 11 Ekim'de düzenlenecek koşu için kayıtların tamamlanabileceği belirtildi.