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Halk TV Türkiye AKP'li Hülya Terzioğlu'nun kadınları hedef alan eski paylaşımları gündemde! Fonzi Betül'ün yerine getirilmişti

AKP'li Hülya Terzioğlu'nun kadınları hedef alan eski paylaşımları gündemde! Fonzi Betül'ün yerine getirilmişti

Fon vurgununun ardından istifa eden AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi. Terzioğlu'nun kadınların yaşam tarzını hedef alan sosyal medya paylaşımları yeniden gündem oldu ve tepki çekti.

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AKP'li Hülya Terzioğlu'nun kadınları hedef alan eski paylaşımları gündemde! Fonzi Betül'ün yerine getirilmişti
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Fon vurgununun ardından Fatma Betül Sayan Kaya görevinden ayrıldı ve AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi. Terzioğlu'nun yeni görevine atanmasının ardından geçmiş yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı kadınları hedef alan paylaşımları yeniden gündem oldu.

Hülya Terzioğlu'nun özellikle kadınların kıyafetleri ve yaşam tarzları üzerine yaptığı açıklamalar tepki çekti.

Terzioğlu'nun geçen yıl yaptığı bir paylaşımda, kadınların giyim tercihleri üzerinden skandal açıklamalarda bulunduğu görüldü. Terzioğlu paylaşımında yaz aylarının gelmesiyle birlikte daha açık kıyafetlerin yaygınlaştığını savunarak kadınların bedenlerini sergilediğini ifade etti. Paylaşımının devamında ise bu durumu "edepten, hayadan, letafetten" uzaklaşma olarak nitelendirdi.

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Terzioğlu'nun kadınların yaşam tarzını hedef aldığı paylaşımı şöyle:

"Yazın gelişiyle beraber açık giymekten çıplak dolaşmaya evrilen ve bedenin cesurca! teşhirine sahne bir level atlanıyor. 'Eskiden şöyleydi' demek istemiyorum ama hakkaten eskiden vücut ölçüleri olanlar daha cesurdu bu konuda, bugün ise 'bedenimle barışığım' da eklenince ortalık bu hale geldi. Edepten, hayadan, letafetten geçtim, meydan okuyan bir hadsizlik var. Üzülüyorum, utanıyorum, yoruluyorum…"

AKP'li Hülya Terzioğlu'nun kadınları hedef alan eski paylaşımları gündemde! Fonzi Betül'ün yerine getirilmişti - Resim : 2

Terzioğlu'nun kadınları hedef alan paylaşımlarından bazıları ise şöyle:

AKP'li Hülya Terzioğlu'nun kadınları hedef alan eski paylaşımları gündemde! Fonzi Betül'ün yerine getirilmişti - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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