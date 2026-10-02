Fonzi Betül Sayan'ın yerine gelen isimden 'Şeref' vurgulu teşekkür mesajı! Kavgada bile söylenmez

90 milyar dolara ulaştığı söylenen fon skandalında 163 milyon lira yatırıp 2,2 milyar lira kazanan AKP'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'a çok sert sözler geldi. Sayan Kaya'nın AKP'deki Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Hülya Terzioğlu, bu makamın mesuliyetinin 'şerefine' denk olduğunu belirtti.

İsim vermese de Sayan Kaya'ya çıkışan AKP'nin yeni Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, göreve atanması ile ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a şöyle teşekkür etti:

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

"Ak Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah’ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum."

Sayan Kaya, fon skandalında 2,2 milyar lira para kazandığı ortaya çıkmasının ardından AKP'deki görevlerinden istifa etmişti. Sayan'ın parayı iade ettiği iddia edilse de doğru olmadığı da ortaya çıkmıştı.